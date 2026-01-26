Улльмарк вернулся в состав «Оттавы». Голкипер не играл месяц из-за проблем с психологическим здоровьем
Линус Улльмарк вернулся в состав «Оттавы».
Голкипер «Оттавы» Линус Улльмарк переведен в основной состав команды после месяца вне игры.
В конце декабря 32-летний швед взял отпуск по личным причинам. После этого в соцсетях стали распространять информацию, что клуб дал игроку отгул на фоне семейного скандала, который произошел после измены хоккеиста жене.
Позднее Улльмарк рассказал, что покинул расположение команды из-за проблем с психологическим здоровьем. У него были приступы паники и тревоги.
В текущем сезоне НХЛ вратарь провел 28 матчей и одержал 14 побед, отражая в среднем 88% бросков при коэффициенте надежности 2,95.
Улльмарк о слухах про измену: «Что, #####, с этими людьми не так? Это отстойно, у меня жена, дети. Настоящая причина отпуска – психологическое здоровье»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Брюса Гарриоча
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости