Улльмарк вернулся в состав «Оттавы». Голкипер не играл месяц из-за проблем с психологическим здоровьем

Линус Улльмарк вернулся в состав «Оттавы».

Голкипер «Оттавы» Линус Улльмарк переведен в основной состав команды после месяца вне игры.

В конце декабря 32-летний швед взял отпуск по личным причинам. После этого в соцсетях стали распространять информацию , что клуб дал игроку отгул на фоне семейного скандала, который произошел после измены хоккеиста жене.

Позднее Улльмарк рассказал , что покинул расположение команды из-за проблем с психологическим здоровьем. У него были приступы паники и тревоги.

В текущем сезоне НХЛ вратарь провел 28 матчей и одержал 14 побед, отражая в среднем 88% бросков при коэффициенте надежности 2,95.

Улльмарк о слухах про измену: «Что, #####, с этими людьми не так? Это отстойно, у меня жена, дети. Настоящая причина отпуска – психологическое здоровье»