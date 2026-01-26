Федоров о проблемах с центрфорвардами в России: «Утратили часть советской школы в лихие 90-е. Страна перестраивалась, не всегда было что поставить на стол. Потеряли 10-15 лет»

Федоров о проблемах с центрами в России: утратили часть советской школы в 90-е.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, экс-нападающий «Детройта» Сергей Федоров поделился мнением о проблеме российского хоккея с центрфорвардами.

– Как вы считаете, почему в России сейчас так мало ярких центральных нападающих? После Евгения Малкина, по сути, нет игроков, которые приблизились бы к его уровню или к вашему уровню.

– Эти ребята есть, они существуют. Просто, на мой взгляд, уровень обучения сейчас не на должном уровне. Я считаю, что была утрачена часть советской школы в связи с лихими 90-ми годами, когда страна перестраивалась, когда элементарно не всегда было что поставить на стол из еды. Мы потеряли 10-15 лет.

Потом пришла новая плеяда тренеров, специалистов, теоретиков, игроков. Но позиция центрального нападающего – самая сложная в хоккее. Вратарскую позицию я сейчас не беру, она, конечно, еще сложнее.

– Потому что у центрального нападающего больше всего ответственности?

– Совершенно верно. Центральный нападающий – это связующее звено между атакой и обороной, – сказал Федоров.

