  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Федоров о проблемах с центрфорвардами в России: «Утратили часть советской школы в лихие 90-е. Страна перестраивалась, не всегда было что поставить на стол. Потеряли 10-15 лет»
92

Федоров о проблемах с центрфорвардами в России: «Утратили часть советской школы в лихие 90-е. Страна перестраивалась, не всегда было что поставить на стол. Потеряли 10-15 лет»

Федоров о проблемах с центрами в России: утратили часть советской школы в 90-е.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, экс-нападающий «Детройта» Сергей Федоров поделился мнением о проблеме российского хоккея с центрфорвардами.

– Как вы считаете, почему в России сейчас так мало ярких центральных нападающих? После Евгения Малкина, по сути, нет игроков, которые приблизились бы к его уровню или к вашему уровню.

– Эти ребята есть, они существуют. Просто, на мой взгляд, уровень обучения сейчас не на должном уровне. Я считаю, что была утрачена часть советской школы в связи с лихими 90-ми годами, когда страна перестраивалась, когда элементарно не всегда было что поставить на стол из еды. Мы потеряли 10-15 лет.

Потом пришла новая плеяда тренеров, специалистов, теоретиков, игроков. Но позиция центрального нападающего – самая сложная в хоккее. Вратарскую позицию я сейчас не беру, она, конечно, еще сложнее.

– Потому что у центрального нападающего больше всего ответственности?

– Совершенно верно. Центральный нападающий – это связующее звено между атакой и обороной, – сказал Федоров.

Федоров о белых коньках: «Я получил за них столько ударов клюшкой, вы же помните хоккей 90-х. Я был суеверен – верил, что с длинными волосами забью 56 голов за сезон»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
logoСергей Федоров
Политика
logoКХЛ
logoСоветский спорт
92 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Трепачи. Сколько ещё лет вы будете на 90-е ссылаться и болтать о "советской школе"?
Ответ Санитар-волк
Трепачи. Сколько ещё лет вы будете на 90-е ссылаться и болтать о "советской школе"?
Всю жизнь
Ответ Санитар-волк
Трепачи. Сколько ещё лет вы будете на 90-е ссылаться и болтать о "советской школе"?
Пока власть не сменится. Потом будут василича хаить. Замкнутый круг. Примерно как с культом Сталина
тридцать лет прошло, алло
под началом величайшего вождя и отца родного уже 25
не будем вспоминать что при других правителях за это время успевали сделать
Ответ серый серый волк
тридцать лет прошло, алло под началом величайшего вождя и отца родного уже 25 не будем вспоминать что при других правителях за это время успевали сделать
Комментарий скрыт
Малкин сбежал из России, когда ему было уже 20 лет.

Хоккеистам 2006 года рождения в этом году будет 20 лет.
То есть в хоккей они пошли уже в 10х годах.

Уважаемые знатоки, внимание, вопрос: причем тут 90е, которые закончились 26 лет назад ????
Ответ Вячеслав Пустохин
Малкин сбежал из России, когда ему было уже 20 лет. Хоккеистам 2006 года рождения в этом году будет 20 лет. То есть в хоккей они пошли уже в 10х годах. Уважаемые знатоки, внимание, вопрос: причем тут 90е, которые закончились 26 лет назад ????
Значит игроки 2006 года не жили в 90-е, возможно, им как раз не хватило дефицитной еды оттуда, чтобы перерасти фланги и вырасти в центры. Более логичного объяснения словам Фёдорова не найти
Ответ Вячеслав Пустохин
Малкин сбежал из России, когда ему было уже 20 лет. Хоккеистам 2006 года рождения в этом году будет 20 лет. То есть в хоккей они пошли уже в 10х годах. Уважаемые знатоки, внимание, вопрос: причем тут 90е, которые закончились 26 лет назад ????
Вероятно, много тренеров вынужденно нашло себя на новом жизненном пути в 90-х. Это резонно. Решили ли проблемы в сытых десятых, скоро узнаем)
Кто-нибудь скажите им что 90-е закончились 26 лет назад.
Уже более четверти века.
Ответ gleb_k
Кто-нибудь скажите им что 90-е закончились 26 лет назад. Уже более четверти века.
Ну, опиши сое видение проблемы, раз уж 90-е закончились давно, и это никак не должно аукаться сейчас.
Ответ Сивуч
Ну, опиши сое видение проблемы, раз уж 90-е закончились давно, и это никак не должно аукаться сейчас.
это ты с козырей зашел: с логики. тут такое не любят.
Федоров с чего рассуждает про 90-е он сбежал в 90-м году и все сложные 90-е прожил в США. Федоров одна из самых одиозных личностей. В 90-е жил в США и рассказывает о трудностях, играл всего на одном Чм и тот в Канаде, зато рассказывает о важности турнира.
Ответ kostyan89
Федоров с чего рассуждает про 90-е он сбежал в 90-м году и все сложные 90-е прожил в США. Федоров одна из самых одиозных личностей. В 90-е жил в США и рассказывает о трудностях, играл всего на одном Чм и тот в Канаде, зато рассказывает о важности турнира.
А у вас, если бы была возможность уехать в 90-м, вы бы как решили?
Ответ Spit@ma
А у вас, если бы была возможность уехать в 90-м, вы бы как решили?
"Уехать и остаться" и "Уехать, вернуться и поучать тут кого-то жизни" совсем разные вещи.
Будни номенклатурщика:
Попытаться создать что-то за 25 лет ❌️
Винить совок и девяностые ✅️
Если учесть, сколько гос.денег вбухивается в карманы всех этих агентов, гендиров, управляющих, функционеров, помощников и прочих советников давно можно было вырастить целую плеяду и центров и защитников.
это говорит человек, который первым в 90-е сбежал?????
Знаете ли и времена поменялись и спорт стал немного другим)
Малкин: "У нас семья была, можно сказать, бедная. Макароны ели почти каждый день."
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Крикунов о Гашеке: «Дурачок, шайба часто в голову попадала. Одно слово – вратарь. Этот товарищ рвется в Европарламент на русофобских вопросах»
26 января, 10:32
Губернатор Брянской области сыграл в хоккей со студентами: «Делаем все, чтобы они могли прийти нам на смену. Чтобы наша страна была еще лучше, богаче, еще более сильной и независимой»
26 января, 09:15
Валерий Каменский: «Есть надежда, что нас допустят до международных встреч в 2026 году. Может, до людей наконец дойдет, что без России мировой хоккей неполноценен»
11 января, 08:12
Главные новости
НХЛ. «Чикаго» принимает «Коламбус» в единственном матче игрового дня
55 минут назадLive
Ларионов об Олимпиаде: «Без России праздник не совсем полноценный. Без наших ребят хоккей на самом высоком уровне не представляю»
вчера, 22:01
Собрали детские фотографии звезд КХЛ в новом тесте. Многих невозможно узнать
вчера, 22:00Тесты и игры
Ларионов о Голдобине: «Никогда не хочется лишать игрока шанса. Ты ждешь 20, 40 матчей, терпишь, ожидаешь какой-то отдачи, огня. Он проигрывает конкуренцию ребятам, которые хотят больше»
вчера, 21:27
Томас Мюллер: «Хоккей заслуживает восхищения. Он смотрится немного хаотично, не вижу всех рикошетов. Но теперь я лучше понимаю игру. У меня есть абонемент на игры «Ванкувера»
вчера, 20:55
Ларионов о 0:4 от «Спартака»: «СКА не хватило кислорода и бензина. Опытные ребята должны вести команду за собой. Сказал в раздевалке: «Либо будем вместе тонуть, либо вместе выбираться»
вчера, 20:31
Вячеслав Козлов после 2:3 от «Северстали»: «Перестало работать большинство, лидеров не видно, каждый матч кто-то ошибается. Пока у «Динамо» не получается играть все 60 минут»
вчера, 20:22
Четыре российских хоккеиста забросили более 50 шайб за «Вашингтон». Вспомните всех?
вчера, 20:00Тесты и игры
Ларионов о роли Тамбиева в СКА: «Организация игры нападающих. Мы не хотим превращаться в «Адмирал», но его опыт, знания, подход к системе игры хотим использовать»
вчера, 19:58
СКА повторил антирекорд клуба по длительности серии поражений в КХЛ – 6 игр. Команда Ларионова – 8-я на Западе
вчера, 19:42
Ко всем новостям
Последние новости
Жирков о ЦСКА: «Помню, молодые были закомплексованными, а надо с первой тренировки показывать злость и агрессию. Может быть один шанс, им надо пользоваться»
1 минуту назад
Барков о «Спартаке»: «Гутик хорошо влился, забивает. Биро нужно больше брать игру на себя, лезть на ворота, а Коротких – больше бороться за шайбу»
44 минуты назад
Тренер «Сочи» Михайлов о 2:5 с «Шанхаем»: «Мы делали много ошибок. Разницу определяет мастерство»
сегодня, 01:30
Лав о 5:2 с «Сочи»: «Ребята провели работу над ошибками. Понравился фокус на игре и самоотдача хоккеистов. Я очень доволен»
вчера, 21:50
Павел Десятков: «Грэйовак и Юрчо плохо сыграли прошлый матч. Их мастерство не приносит тех дивидендов, которых мы ждем»
вчера, 21:41
Козырев о камбэке с «Динамо»: «Готовили ребят к тяжелому матчу. Получилась командная победа, проявили характер»
вчера, 21:13
Барков-старший о 4:0 со СКА: «В формате «5 на 5» хорошо контролировали ход игры. Дисциплина была на должном уровне, план ребята выполняли»
вчера, 20:59
Боб Хартли: «Главное для «Локомотива» – быть полностью готовыми в плей-офф. Играем каждый матч на победу, 1-е место в таблице было бы бонусом»
вчера, 20:09
Георгиев о 4:0 со СКА: «Спартак» доминировал с самого начала. Мы много играли в большинстве, прижимали их в зоне. Гутик круто бросает»
вчера, 19:53
Вайсфельд о 6 поражениях СКА подряд: «Уверенность теряется, когда проигрываешь матч за матчем, не идет ничего. Нужно переработать, переломить ситуацию»
вчера, 19:30