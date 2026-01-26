Гашек о двух убийствах в Миннеаполисе агентами иммиграционной службы США: «Нельзя запрещать комментировать эти трагические инциденты. Не знаю, какие правила действуют в НХЛ»

Гашек об убийствах в Миннеаполисе: нельзя запрещать комментировать эти инциденты.

Бывший вратарь клубов НХЛ и сборной Чехии Доминик Гашек прокомментировал убийства в Миннесоте.

В субботу в Миннеаполисе сотрудники федеральной иммиграционной службы США (ICE) застрелили мужчину, по информации властей, вооруженного пистолетом. Жертвой стал 37-летний Алекс Претти, дипломированный медбрат, работавший в отделении интенсивной терапии.

Это второй инцидент за месяц со стрельбой агентов ICE в этом городе. В начале января была застрелена 37-летняя Рене Гуд.

На этом фоне профсоюз игроков НБА выступил с заявлением : «Игроки НБА не могут молчать».

«Я не знаю, какие правила действуют в других профессиональных лигах, включая НХЛ.

В любом случае, никому не стоит запрещать (простите: никому нельзя запрещать) комментировать эти трагические инциденты», – написал Гашек в соцсетях.