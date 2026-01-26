  • Спортс
  Гашек о двух убийствах в Миннеаполисе агентами иммиграционной службы США: «Нельзя запрещать комментировать эти трагические инциденты. Не знаю, какие правила действуют в НХЛ»
8

Гашек о двух убийствах в Миннеаполисе агентами иммиграционной службы США: «Нельзя запрещать комментировать эти трагические инциденты. Не знаю, какие правила действуют в НХЛ»

Бывший вратарь клубов НХЛ и сборной Чехии Доминик Гашек прокомментировал убийства в Миннесоте.

В субботу в Миннеаполисе сотрудники федеральной иммиграционной службы США (ICE) застрелили мужчину, по информации властей, вооруженного пистолетом. Жертвой стал 37-летний Алекс Претти, дипломированный медбрат, работавший в отделении интенсивной терапии.

Это второй инцидент за месяц со стрельбой агентов ICE в этом городе. В начале января была застрелена 37-летняя Рене Гуд.

На этом фоне профсоюз игроков НБА выступил с заявлением: «Игроки НБА не могут молчать».

«Я не знаю, какие правила действуют в других профессиональных лигах, включая НХЛ.

В любом случае, никому не стоит запрещать (простите: никому нельзя запрещать) комментировать эти трагические инциденты», – написал Гашек в соцсетях.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Доминика Гашека
происшествия
logoНХЛ
logoДоминик Гашек
Политика
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ответ Make Sonny Milano Great Again
Ситуация не айс.
И не претти. И не гуд.
А что тут комментировать? Тут чистить и чистить, после десятилетий пофигизма по отношению к вопросу. Если в стране образовалась куча народу, которая считает, что нелегал, начавший жизнь в стране с нарушения закона - это "ничего, особенного", и, более того, его нужно защищать от депортации и препятствовать ей, то что-то явно в их головах сломалось. Ну и бросатели мячика в кольцо продемонстрировали низкий IQ - на уровне чешского ловителя шайб.
Ответ Фан Рубина
А что тут комментировать? Тут чистить и чистить, после десятилетий пофигизма по отношению к вопросу. Если в стране образовалась куча народу, которая считает, что нелегал, начавший жизнь в стране с нарушения закона - это "ничего, особенного", и, более того, его нужно защищать от депортации и препятствовать ей, то что-то явно в их головах сломалось. Ну и бросатели мячика в кольцо продемонстрировали низкий IQ - на уровне чешского ловителя шайб.
тут другое как то интересно. вот Гашек, живет в Европе. в которой с мигрантами тоже все отлично. то в толпу въедут на каком то празднике, то какую нибудь немку или шведку отловят на улице, то еще какой то бородатый "ребенок " порежет человека. примеров масса. что то Гашек на эту тему говорит? нет, конечно. Но вот Путин, русские, Трамп.. какой обширный блин спектр интересов у человека
Ответ Checker77
тут другое как то интересно. вот Гашек, живет в Европе. в которой с мигрантами тоже все отлично. то в толпу въедут на каком то празднике, то какую нибудь немку или шведку отловят на улице, то еще какой то бородатый "ребенок " порежет человека. примеров масса. что то Гашек на эту тему говорит? нет, конечно. Но вот Путин, русские, Трамп.. какой обширный блин спектр интересов у человека
Проплачено, так проплачено😂
гашек - уже давно не про хоккей, гашек про политику, зачем он на спортсе ?
