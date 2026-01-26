  • Спортс
  Тодд об обмене в «Ак Барс»: «Это топ-клуб, я рад переходу. Мне всегда нравилось «Зеленое дерби». Отлично, что мы снова в одной команде с Хмелевски»
Форвард Нэйтан Тодд прокомментировал обмен из «Спартака» в «Ак Барс». В текущем FONBET чемпионате КХЛ на счету 30-летнего форварда 36 (13+23) очков в 44 матчах.

«Я очень рад переходу в «Ак Барс», это топ-клуб, здесь всегда отличная команда, сильнейший состав. Хочу как можно скорее познакомиться со всеми и начать играть.

Мне всегда нравилось играть в Казани, особенно во время «Зеленого дерби» – город очень красивый и атмосфера на арене великолепная. И конечно, отлично, что мы снова будем в одной команде с Сашей Хмелевским.

Могу сказать болельщикам, что готов делать на каждом участке площадки все, чтобы добиваться победы. Очки набирать приятно, но главное – командный результат. Нам всем хочется провести максимально длинный сезон», – сказал Тодд.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Ак Барса»
Говорил Казани сразу надо было всех легов оптом брать у СЮ еще летом, дешевле бы обошлось....
Ответ Bestcapper
твое мнение очень важно для нас
Тодд не игрок сю а спартака!
Трудно комментировать такого рода переходы на флажке, не зная деталей. И все же… Вчера играл за «Спартак», а спустя всего несколько часов «рад переходу». Мутно как-то все это. Ну и Тодд явно поторопился. Выждал бы джентльменскую паузу. Со стороны решение руководства (не только, впрочем, это) выглядит странным, но вполне допускаю, что и Тодд здесь абсолютно «не белый и пушистый».
Ответ srs
блин ты кто? что куришь??? как тебя тут держат??? ну такую мутотень везде несешь
