Тодд об обмене в «Ак Барс»: «Это топ-клуб, я рад переходу. Мне всегда нравилось «Зеленое дерби». Отлично, что мы снова в одной команде с Хмелевски»

Тодд об обмене в «Ак Барс»: это топ-клуб, я рад.

Форвард Нэйтан Тодд прокомментировал обмен из «Спартака » в «Ак Барс ». В текущем FONBET чемпионате КХЛ на счету 30-летнего форварда 36 (13+23) очков в 44 матчах.

«Я очень рад переходу в «Ак Барс», это топ-клуб, здесь всегда отличная команда, сильнейший состав. Хочу как можно скорее познакомиться со всеми и начать играть.

Мне всегда нравилось играть в Казани, особенно во время «Зеленого дерби» – город очень красивый и атмосфера на арене великолепная. И конечно, отлично, что мы снова будем в одной команде с Сашей Хмелевским .

Могу сказать болельщикам, что готов делать на каждом участке площадки все, чтобы добиваться победы. Очки набирать приятно, но главное – командный результат. Нам всем хочется провести максимально длинный сезон», – сказал Тодд.