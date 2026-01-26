  • Спортс
  • «Колорадо» и «Флорида» претендуют на Панарина. «Эвеланш» интересовались форвардом в 2019-м (The Athletic)
85

«Колорадо» и «Флорида» претендуют на Артемия Панарина.

По информации The Athletic, «Колорадо» и «Флорида» входят в число претендентов на Артемия Панарина.

Ранее стало известно, что «Рейнджерс» не предложат 34-летнему россиянину новый контракт. Соглашение форварда с зарплатой 11,6 млн долларов в год рассчитано до конца этого сезона.

«Колорадо» претендовал на Панарина в 2019 году, и, по словам источника в лиге, внутри клуба были переговоры о том, чтобы снова попытаться заполучить его на дедлайне. Если Панарин хочет получить отличный шанс на Кубок Стэнли, то «Эвеланш» – подходящий вариант.

Для сделки с «Флоридой» основным препятствием станет потолок зарплат. «Пантерс» в очень сложном положении, и это при том, что Барков находится в долгосрочном списке травмированных», – сказано в тексте.

Панарин интересен «Вашингтону», «Анахайму» и «Лос-Анджелесу» (Эллиотт Фридман)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
logoАртемий Панарин
logoФлорида
logoАлександр Барков
logoКолорадо
возможные переходы
logoРейнджерс
logoНХЛ
85 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну пожелаем Теме Колорадо. Последний из большого трио МЧМ 2011 без кубка, хотя карьера в НХЛ самая топовая.
Ответ Andy93
Ну пожелаем Теме Колорадо. Последний из большого трио МЧМ 2011 без кубка, хотя карьера в НХЛ самая топовая.
жена наверняка желает Флориду ))
Ответ Santiago70
жена наверняка желает Флориду ))
Вроде пенсионерский регион. Плюс латиноамериканский. Вряд ли котируется у светской львицы
У Колорадо 27 место в лиге по большинству, вчера играли с Торонто толком ничего не создали, приход Панарина был бы классным решением
Ответ Vovka_Telo
У Колорадо 27 место в лиге по большинству, вчера играли с Торонто толком ничего не создали, приход Панарина был бы классным решением
Комментарий удален пользователем
Ответ beltravel71
Комментарий удален пользователем
Ну вот что-то Маккиннон 50 матчей уже решить не может)
Кто бы мог подумать в 2011, что карьера Панарина станет самой топовой , из той сборной , где суперзвездами были Тарасенко и Кузнецов . Оба выбраны в первом раунде , а он даже задрафтован не был !!!! Уникальный путь прошел , чем заслуживает огромное уважение , это не супер природный талант , как Тарасенко ( был на 💯 процентов уверен , что он станет суперзвездой с 500+ голами в НХЛ , но к сожалению несмотря на 2 кубка карьера у него сложилась весьма посредственной, относительно его возможностей ) , Кузнецов ( которому прочили карьеру сопоставимую с Малкиным ) а по факту звездой стал ноунейм который прыгнул на три головы выше . Будет у него кубок - здорово , не будет , ну так у многих его нет , но то что карьера феноменальная у парня получилась , так это сугубо его заслуга . Дай Бог здоровья и удачи ему , где бы он ни оказался
Ответ Vladimir2017
Кто бы мог подумать в 2011, что карьера Панарина станет самой топовой , из той сборной , где суперзвездами были Тарасенко и Кузнецов . Оба выбраны в первом раунде , а он даже задрафтован не был !!!! Уникальный путь прошел , чем заслуживает огромное уважение , это не супер природный талант , как Тарасенко ( был на 💯 процентов уверен , что он станет суперзвездой с 500+ голами в НХЛ , но к сожалению несмотря на 2 кубка карьера у него сложилась весьма посредственной, относительно его возможностей ) , Кузнецов ( которому прочили карьеру сопоставимую с Малкиным ) а по факту звездой стал ноунейм который прыгнул на три головы выше . Будет у него кубок - здорово , не будет , ну так у многих его нет , но то что карьера феноменальная у парня получилась , так это сугубо его заслуга . Дай Бог здоровья и удачи ему , где бы он ни оказался
А чем измеряется топовость карьеры? Просто набранными очками? Кубки Тарасенко и Кузнецова имеют меньшую ценность?
Ответ Vladimir2017
Кто бы мог подумать в 2011, что карьера Панарина станет самой топовой , из той сборной , где суперзвездами были Тарасенко и Кузнецов . Оба выбраны в первом раунде , а он даже задрафтован не был !!!! Уникальный путь прошел , чем заслуживает огромное уважение , это не супер природный талант , как Тарасенко ( был на 💯 процентов уверен , что он станет суперзвездой с 500+ голами в НХЛ , но к сожалению несмотря на 2 кубка карьера у него сложилась весьма посредственной, относительно его возможностей ) , Кузнецов ( которому прочили карьеру сопоставимую с Малкиным ) а по факту звездой стал ноунейм который прыгнул на три головы выше . Будет у него кубок - здорово , не будет , ну так у многих его нет , но то что карьера феноменальная у парня получилась , так это сугубо его заслуга . Дай Бог здоровья и удачи ему , где бы он ни оказался
.."но к сожалению несмотря на 2 кубка".. Это называется к сожалению? Артёмию такое не снится:))
Каким образом Колорадо планирует разместить Нечаса, Мака и Панарина в большинстве? Они с двумя справляются на уровне так себе, а тут еще и третий праворукий. Кого-то спускать во вторую пятерку придется. И есть ли у Колорадо то, что заинтересует Друри?
Ответ Гранитный камушек в груди
Каким образом Колорадо планирует разместить Нечаса, Мака и Панарина в большинстве? Они с двумя справляются на уровне так себе, а тут еще и третий праворукий. Кого-то спускать во вторую пятерку придется. И есть ли у Колорадо то, что заинтересует Друри?
а тут не Друри рулит, а сам Панара. Если он упрется рогом и скажет - только в Авс, то у Друри будет незавидный выбор - либо летом за бесплатно, либо щас хоть что-то. Т.е. тут игрок может руки выкручивать - он хозяин положения. Вернее, даже не Панара, а Знарок. Как там было в известном фильме: "Это не твой зуб, и даже не мой зуб, он - ихний!" ))
Ответ Гранитный камушек в груди
Каким образом Колорадо планирует разместить Нечаса, Мака и Панарина в большинстве? Они с двумя справляются на уровне так себе, а тут еще и третий праворукий. Кого-то спускать во вторую пятерку придется. И есть ли у Колорадо то, что заинтересует Друри?
Есть. Его племянник)
Во флориде снова с другом Бобом воссоединится, там можно и на понижение зп, так как налоговый вычет отсутствует
Честно, не думаю, что Колорадо стоит лесть из кожи, чтобы заполучить Панарина. Сомнительно, что он сильно улучшит большинство. Из спецбринады с тремя праворукими напами (Маккиннон, Панарин, Нечас) может получиться каша. Отдать за него придётся немало. Ещё придется как-то чистить под него платёжку, может даже от кого-то избавляться. Так сто́ит ли оно того, если "лавины" и так хорошо идут?
Ответ goalphantom
Честно, не думаю, что Колорадо стоит лесть из кожи, чтобы заполучить Панарина. Сомнительно, что он сильно улучшит большинство. Из спецбринады с тремя праворукими напами (Маккиннон, Панарин, Нечас) может получиться каша. Отдать за него придётся немало. Ещё придется как-то чистить под него платёжку, может даже от кого-то избавляться. Так сто́ит ли оно того, если "лавины" и так хорошо идут?
Так явно что не одновременно втроем будут. Панара во вторую или чтобы подразгрузить Мака в первой иногда.
Ландеског в ЛТИР, поэтому средства на контракт Панарина у Эвс есть, вот только что они предложат Рейнджерам?
У Флориды всё сложней, придётся кого-то отдавать чтобы влезть под потолок
Ответ mantruck
Ландеског в ЛТИР, поэтому средства на контракт Панарина у Эвс есть, вот только что они предложат Рейнджерам? У Флориды всё сложней, придётся кого-то отдавать чтобы влезть под потолок
"У Флориды всё сложней, придётся кого-то отдавать чтобы влезть под потолок".
Если Баркова не планируют задействовать в ПО, а к этому времени он якобы должен восстановиться, то тогда вопрос решаем. Панарин им только на ПО нужен. Дальше скорее всего его запросы не потянут.
Ответ lus
"У Флориды всё сложней, придётся кого-то отдавать чтобы влезть под потолок". Если Баркова не планируют задействовать в ПО, а к этому времени он якобы должен восстановиться, то тогда вопрос решаем. Панарин им только на ПО нужен. Дальше скорее всего его запросы не потянут.
Без Баркова в плейофф Флорида не контендер. Вряд ли туда нужно будет идти Панаре в погоне за кубком
Я влог Алисы смотрел когда они дом обустраивали!
И ради чего это всё ??????
Ответ Евгений Кулешов
Я влог Алисы смотрел когда они дом обустраивали! И ради чего это всё ??????
Вот вот
Ответ Евгений Кулешов
Я влог Алисы смотрел когда они дом обустраивали! И ради чего это всё ??????
ну она-то сидит дома, а Панара уехал на вахту на три месяца, а потом летом хоть в айлы, хоть в чертей.
"Эвеланш" Панарину в 2019 г. больше контракт предлагали - 12,5 млн., но тогда Артемий выбран Нью-Йорк.
Ответ lus
"Эвеланш" Панарину в 2019 г. больше контракт предлагали - 12,5 млн., но тогда Артемий выбран Нью-Йорк.
Кто Вам сказал про 12.5? 9 с мелочью... Вполне адекватно оценили... Даже завысили... У Колорадо налоговая ставка лишь немногим выше, чем у Тампы... Кучеров получил контракт на 9.5 млн. в июле 2018... 80 матчей 39+61=100 в регулярке и 17 матчей 7+10=17 в ПО... Это показатели Кучерова в контрактный год... 81 матч 27+55=82 в регулярке + 6 матчей 2+5=7 в ПО и 79 матчей 28+59=87 в регулярке + 10 матчей 5+6=11 в ПО... Это показатели Панарина за два сезона 17/18 и 18/19 в CBJ... Очевидно каждому, что Панарин заметно слабее... Это боссы НЙР захотели себе Панарина, невзирая на поганенькие последствия для платежки, и скомпенсировали более высокие налоги суммой в 11.64 млн.
Ответ Старыйциник
Кто Вам сказал про 12.5? 9 с мелочью... Вполне адекватно оценили... Даже завысили... У Колорадо налоговая ставка лишь немногим выше, чем у Тампы... Кучеров получил контракт на 9.5 млн. в июле 2018... 80 матчей 39+61=100 в регулярке и 17 матчей 7+10=17 в ПО... Это показатели Кучерова в контрактный год... 81 матч 27+55=82 в регулярке + 6 матчей 2+5=7 в ПО и 79 матчей 28+59=87 в регулярке + 10 матчей 5+6=11 в ПО... Это показатели Панарина за два сезона 17/18 и 18/19 в CBJ... Очевидно каждому, что Панарин заметно слабее... Это боссы НЙР захотели себе Панарина, невзирая на поганенькие последствия для платежки, и скомпенсировали более высокие налоги суммой в 11.64 млн.
Бла...бла...бла
https://www.championat.com/hockey/news-3793527-kolorado-gotov-platit-panarinu--125-mln-v-god.html
И это не единственный источник, где фигурирует данная сумма - 12,5 млн.
Приход Панарина в Эвс не решит проблему прохода Далласа/Вегаса в ПО, да и той же Юты в 1м раунде. А скорее усугубит. Эвс нужен мощный центр в 3е звено и защитник в амплуа защитника, а не полузащитника. А не очередной плеймейкер да еще и с правым хватом и таким себе бэкграундом игры в ПО. Так что тут возникнет парадокс - Тема прийдет в контендер и он таковым быть перестанет.
