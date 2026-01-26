Крикунов о Гашеке: «Дурачок, шайба часто в голову попадала. Одно слово – вратарь. Этот товарищ рвется в Европарламент на русофобских вопросах»
Крикунов о Гашеке: дурачок, шайба часто в голову попадала.
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал слова экс-вратаря сборной Чехии Доминика Гашека.
Ранее Гашек выразил сожаление, что Чехия не может принять запрет на въезд российских спортсменов по примеру Эстонии.
«Как дурачок. Я его даже не слушаю. Он хочет остановить движение человечества, что ли? Это же глупость. Он выдумывает полную ерунду.
Понятно, Эстония – это маленькая нация, им надо было о себе заявить, но это другое. А этот товарищ, видимо, рвется в Европарламент на русофобских вопросах.
Его на этом заклинило. Ему шайба часто в голову попадала. Одно слово – вратарь», – сказал Крикунов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
Гашек против всех, США тоже хейтит. Так-то в этом он последователен.
Давай, приезжай на побывку в Минск и скажи это Диме Баскову.....