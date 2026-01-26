  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Крикунов о Гашеке: «Дурачок, шайба часто в голову попадала. Одно слово – вратарь. Этот товарищ рвется в Европарламент на русофобских вопросах»
18

Крикунов о Гашеке: «Дурачок, шайба часто в голову попадала. Одно слово – вратарь. Этот товарищ рвется в Европарламент на русофобских вопросах»

Крикунов о Гашеке: дурачок, шайба часто в голову попадала.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал слова экс-вратаря сборной Чехии Доминика Гашека.

Ранее Гашек выразил сожаление, что Чехия не может принять запрет на въезд российских спортсменов по примеру Эстонии.

«Как дурачок. Я его даже не слушаю. Он хочет остановить движение человечества, что ли? Это же глупость. Он выдумывает полную ерунду.

Понятно, Эстония – это маленькая нация, им надо было о себе заявить, но это другое. А этот товарищ, видимо, рвется в Европарламент на русофобских вопросах.

Его на этом заклинило. Ему шайба часто в голову попадала. Одно слово – вратарь», – сказал Крикунов.

Эстония лишилась чемпионата Европы по фехтованию после отказа допустить россиян

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
logoДоминик Гашек
logoВладимир Крикунов
logoСоветский спорт
logoКХЛ
Политика
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Интересно, что господин Крикунов думает о вратаре В. Третьяке?
Ответ етить_колотить
Интересно, что господин Крикунов думает о вратаре В. Третьяке?
Умничка. Столько раз шайба в голову попала, а он все равно помнит, сколько катков в стране
Ответ етить_колотить
Интересно, что господин Крикунов думает о вратаре В. Третьяке?
Что думает господин Крикуновс никто не узнал, потому что он был очень воспитан.
Нормально так оскорбил всех вратарей. Одно слово - Крикунов.
в проф хоккее в голову редко попадает.
Гашек против всех, США тоже хейтит. Так-то в этом он последователен.
Опять про попадания шайбы в голову 🤦‍♂️
Ответ Дилетант с дивана
Опять про попадания шайбы в голову 🤦‍♂️
Да, плагиатит сам себя латвийский пенсионер. Креатива не хватает. Возможно, дело в той же шайбе). Не эстонский, конечно,, пенсионер, но тоже там недалеко окопался)
Если ты его не слушаешь, откуда знаешь, что он дурачок? "Не читал, но осуждаю."
И это тренер...Слово "вратарь", буквально обозначил, как уничижительное🤷🏻хотя, вот наблюдаю за спортом, вратари обычно как раз более интеллектуальные в команде... Так что тут я бы сказал так:"одно слово - Крикунов" 🤷🏻
Третьяк-одно слово вратарь 😂
Одно слово - бездарный физрук, с треском провалившийся в Турине 2006
Аналогии, сопоставления и выводы по ним — уровень необразованной хабалки, закатывающей скандал в переполненной маршрутке. То есть, взял вот так вот ярлычок, наслюнявил его и приклеил на всех почём зря.
"Ему шайба часто в голову попадала. Одно слово – вратарь».

Давай, приезжай на побывку в Минск и скажи это Диме Баскову.....
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гашек о решении Эстонии не допускать россиян на ЧЕ по фехтованию: «Спасибо! Стыдно, что Чехия не может поступить аналогично»
25 января, 19:36
Владимир Крикунов: «В ИИХФ сейчас правят Канада и Финляндия, именно эти страны блокируют возвращение сборной России. Даже детей не допускают, это беспредел!»
23 января, 18:01
Гашек о ЧМ-2026 в США: «Среди политиков все чаще обсуждается бойкот. Нет сомнений, что там не должны проводиться международные спортивные мероприятия»
21 января, 13:34
Главные новости
НХЛ. «Чикаго» принимает «Коламбус» в единственном матче игрового дня
55 минут назадLive
Ларионов об Олимпиаде: «Без России праздник не совсем полноценный. Без наших ребят хоккей на самом высоком уровне не представляю»
вчера, 22:01
Собрали детские фотографии звезд КХЛ в новом тесте. Многих невозможно узнать
вчера, 22:00Тесты и игры
Ларионов о Голдобине: «Никогда не хочется лишать игрока шанса. Ты ждешь 20, 40 матчей, терпишь, ожидаешь какой-то отдачи, огня. Он проигрывает конкуренцию ребятам, которые хотят больше»
вчера, 21:27
Томас Мюллер: «Хоккей заслуживает восхищения. Он смотрится немного хаотично, не вижу всех рикошетов. Но теперь я лучше понимаю игру. У меня есть абонемент на игры «Ванкувера»
вчера, 20:55
Ларионов о 0:4 от «Спартака»: «СКА не хватило кислорода и бензина. Опытные ребята должны вести команду за собой. Сказал в раздевалке: «Либо будем вместе тонуть, либо вместе выбираться»
вчера, 20:31
Вячеслав Козлов после 2:3 от «Северстали»: «Перестало работать большинство, лидеров не видно, каждый матч кто-то ошибается. Пока у «Динамо» не получается играть все 60 минут»
вчера, 20:22
Четыре российских хоккеиста забросили более 50 шайб за «Вашингтон». Вспомните всех?
вчера, 20:00Тесты и игры
Ларионов о роли Тамбиева в СКА: «Организация игры нападающих. Мы не хотим превращаться в «Адмирал», но его опыт, знания, подход к системе игры хотим использовать»
вчера, 19:58
СКА повторил антирекорд клуба по длительности серии поражений в КХЛ – 6 игр. Команда Ларионова – 8-я на Западе
вчера, 19:42
Ко всем новостям
Последние новости
Жирков о ЦСКА: «Помню, молодые были закомплексованными, а надо с первой тренировки показывать злость и агрессию. Может быть один шанс, им надо пользоваться»
1 минуту назад
Барков о «Спартаке»: «Гутик хорошо влился, забивает. Биро нужно больше брать игру на себя, лезть на ворота, а Коротких – больше бороться за шайбу»
44 минуты назад
Тренер «Сочи» Михайлов о 2:5 с «Шанхаем»: «Мы делали много ошибок. Разницу определяет мастерство»
сегодня, 01:30
Лав о 5:2 с «Сочи»: «Ребята провели работу над ошибками. Понравился фокус на игре и самоотдача хоккеистов. Я очень доволен»
вчера, 21:50
Павел Десятков: «Грэйовак и Юрчо плохо сыграли прошлый матч. Их мастерство не приносит тех дивидендов, которых мы ждем»
вчера, 21:41
Козырев о камбэке с «Динамо»: «Готовили ребят к тяжелому матчу. Получилась командная победа, проявили характер»
вчера, 21:13
Барков-старший о 4:0 со СКА: «В формате «5 на 5» хорошо контролировали ход игры. Дисциплина была на должном уровне, план ребята выполняли»
вчера, 20:59
Боб Хартли: «Главное для «Локомотива» – быть полностью готовыми в плей-офф. Играем каждый матч на победу, 1-е место в таблице было бы бонусом»
вчера, 20:09
Георгиев о 4:0 со СКА: «Спартак» доминировал с самого начала. Мы много играли в большинстве, прижимали их в зоне. Гутик круто бросает»
вчера, 19:53
Вайсфельд о 6 поражениях СКА подряд: «Уверенность теряется, когда проигрываешь матч за матчем, не идет ничего. Нужно переработать, переломить ситуацию»
вчера, 19:30