Крикунов о Гашеке: «Дурачок, шайба часто в голову попадала. Одно слово – вратарь. Этот товарищ рвется в Европарламент на русофобских вопросах»

Крикунов о Гашеке: дурачок, шайба часто в голову попадала.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал слова экс-вратаря сборной Чехии Доминика Гашека .

Ранее Гашек выразил сожаление , что Чехия не может принять запрет на въезд российских спортсменов по примеру Эстонии.

«Как дурачок. Я его даже не слушаю. Он хочет остановить движение человечества, что ли? Это же глупость. Он выдумывает полную ерунду.

Понятно, Эстония – это маленькая нация, им надо было о себе заявить, но это другое. А этот товарищ, видимо, рвется в Европарламент на русофобских вопросах.

Его на этом заклинило. Ему шайба часто в голову попадала. Одно слово – вратарь», – сказал Крикунов.

