«Трактор» и «Динамо» Минск не успели зарегистрировать обмен на дедлайне КХЛ. Челябинцы отдавали Рыкова и Никонова, минчане – права на Колячонка (Дмитрий Ерыкалов)

«Трактор» и «Динамо» Минск не успели зарегистрировать обмен на дедлайне КХЛ.

По информации журналиста Дмитрия Ерыкалова, «Трактор » и «Динамо » Минск не успели зарегистрировать обмен на дедлайне КХЛ.

Челябинский клуб планировал отдать форвардов Андрея Никонова и Александра Рыкова , получив взамен права на 24-летнего защитника Владислава Колячонка , который играет в Северной Америке.

Позднее информацию частично подтвердило агентство Winners, представляющее интересы Никонова. Оно сообщило , что переход игрока не состоялся по независящим от них причинам.

В этом сезоне 23-летний Никонов провел за «Трактор» 41 матч, набрав 8 (5+3) очков. В активе 20-летнего Рыкова 4+4 в 39 матчах FONBET чемпионата КХЛ.

Колячонок в этом сезоне выступал за «Даллас» и «Бостон». На его счету 13 матчей и 3 (1+2) очка в текущей регулярке НХЛ, а также 11 игр в АХЛ.