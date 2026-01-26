  • Спортс
  «Трактор» и «Динамо» Минск не успели зарегистрировать обмен на дедлайне КХЛ. Челябинцы отдавали Рыкова и Никонова, минчане – права на Колячонка (Дмитрий Ерыкалов)
«Трактор» и «Динамо» Минск не успели зарегистрировать обмен на дедлайне КХЛ. Челябинцы отдавали Рыкова и Никонова, минчане – права на Колячонка (Дмитрий Ерыкалов)

«Трактор» и «Динамо» Минск не успели зарегистрировать обмен на дедлайне КХЛ.

По информации журналиста Дмитрия Ерыкалова, «Трактор» и «Динамо» Минск не успели зарегистрировать обмен на дедлайне КХЛ.

Челябинский клуб планировал отдать форвардов Андрея Никонова и Александра Рыкова, получив взамен права на 24-летнего защитника Владислава Колячонка, который играет в Северной Америке.

Позднее информацию частично подтвердило агентство Winners, представляющее интересы Никонова. Оно сообщило, что переход игрока не состоялся по независящим от них причинам.

В этом сезоне 23-летний Никонов провел за «Трактор» 41 матч, набрав 8 (5+3) очков. В активе 20-летнего Рыкова 4+4 в 39 матчах FONBET чемпионата КХЛ.

Колячонок в этом сезоне выступал за «Даллас» и «Бостон». На его счету 13 матчей и 3 (1+2) очка в текущей регулярке НХЛ, а также 11 игр в АХЛ.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Дмитрия Ерыкалова
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну и хорошо. Че то сомнительный обмен. В Рыкова верю, заиграет.
Не... не заиграет сын ювелира. Ухудшенный вариант Дер-Аргучинцева - обводка ради обводки - 2.5 финта -усталость - потеря шайбы. Впрочем в звене с Жарковым и Никоновым трудно повысить скиллы ))
Ответ selivest
Не... не заиграет сын ювелира. Ухудшенный вариант Дер-Аргучинцева - обводка ради обводки - 2.5 финта -усталость - потеря шайбы. Впрочем в звене с Жарковым и Никоновым трудно повысить скиллы ))
Рыков играл с Кадейкиным в основном, но я бы новым игрокам трактора (в том числе молодёжи) в этом сезоне не стал бы оценивать, сначала неудачный эксперимент с физ подготовкой, потом чехарда с тренерами, если бы у бабушки были яйца, так и Жарков бы сыграл получше. Условно молодому проще сыграть в тройке с опытным дядькой, чем с Кравцовым или Дюбе. Тем более Жарков и забить может и на пятаке поработать и в защите за двоих отработает.
Школа Трактора в последние годы массово штампует игроков уровня Основина. Не выше. Таланты исчезли. Может засилье сынков в хоккее сказывается - дорогой вид спорта хоккей, однако. Добротных ремесленников выпускают и всем норм.
Ответ selivest
Школа Трактора в последние годы массово штампует игроков уровня Основина. Не выше. Таланты исчезли. Может засилье сынков в хоккее сказывается - дорогой вид спорта хоккей, однако. Добротных ремесленников выпускают и всем норм.
Шабанов?
Ответ arsenk
Шабанов?
Шабанов - да. Но это всё за десяток лет с появления Кузнецова и Ничушкина. PS И что характерно - Шабанов не из богатеньких.
Рыков уже второй сезон требует перезагрузки, может пора его уже отдать куда нибудь перезагрузить, а на его место попробовать Низамеева
Никонов,после ухода Гру,потерялся в игре. Рыкову нужна перезагрузка карьеры.в Тракторе он засиделся
Рыков все равно уедет в НХЛ
