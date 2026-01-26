«Локомотив» заплатит 140 млн рублей Иванову за 2 сезона по новому контракту, Сергееву – 118 млн (Михаил Зислис)
«Локомотив» заплатит 140 млн рублей Георгию Иванову за 2 сезона.
Стали известны зарплаты защитника Андрея Сергеева и форварда Георгия Иванова по новым контрактам с «Локомотивом». Ранее они продлили соглашения на два сезона.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Сергеев получит 118 млн рублей за два года, Иванов – 140 млн рублей.
Сергеев провел 21 матч в текущем FONBET чемпионате КХЛ и набрал 8 (1+7) очков. 34-летний защитник пропустил три месяца из-за травмы.
В активе Иванова 23 (10+13) балла в 50 матчах. 27-летний нападающий проводит девятый сезон в составе ярославского клуба.
Гол Сергеева «Спартаку» на 58-й минуте отменили из-за блокировки вратаря после видеопросмотра. «Локомотив» победил благодаря шайбе Фроуза в овертайме
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
деньги то не наши, но все эти суперзарплаты игроков прибивают. ему дадут 70, а он на 70 играть не может. так и катятся с горки. чем менеджер думает?
Можем ещё вместе посмеяться на зарплаты Красковского в 55 миллионов (эпик фэйл) и Алексеева 50, который в состав не всегда попадает!
Я уже не раз говорил, что качественного легионера тяжело привести (финны, шведы, чехи не едут), кого брать? Отпускать железного ТОП-2 центра чемпионский команды, умеющего играть на двух сторонах площадки, незаменимого при игре для спецбригады меньшинства, с процентом выигранных вбрасываний 60+, пожалев на него 10-15 миллионов и везти условного Ретта Гарднера или Коула Кесселса за 50-55 на эту роль... Ну такое себе удовольствие! В плане продления Иванова у меня вопросов нет к менеджменту. Это личное мое мнение, ваше конечно может отличаться.
Вот только пассажиров некоторых не обменяли на усиление какое нибудь…