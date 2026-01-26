  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Локомотив» заплатит 140 млн рублей Иванову за 2 сезона по новому контракту, Сергееву – 118 млн (Михаил Зислис)
12

«Локомотив» заплатит 140 млн рублей Иванову за 2 сезона по новому контракту, Сергееву – 118 млн (Михаил Зислис)

«Локомотив» заплатит 140 млн рублей Георгию Иванову за 2 сезона.

Стали известны зарплаты защитника Андрея Сергеева и форварда Георгия Иванова по новым контрактам с «Локомотивом». Ранее они продлили соглашения на два сезона.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Сергеев получит 118 млн рублей за два года, Иванов – 140 млн рублей.

Сергеев провел 21 матч в текущем FONBET чемпионате КХЛ и набрал 8 (1+7) очков. 34-летний защитник пропустил три месяца из-за травмы.

В активе Иванова 23 (10+13) балла в 50 матчах. 27-летний нападающий проводит девятый сезон в составе ярославского клуба.

Гол Сергеева «Спартаку» на 58-й минуте отменили из-за блокировки вратаря после видеопросмотра. «Локомотив» победил благодаря шайбе Фроуза в овертайме

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
logoЛокомотив
logoГеоргий Иванов
logoАндрей Сергеев
деньги
Михаил Зислис
logoКХЛ
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Иванов один из лучших центров КХЛ, один из лучших по проценту выигранных вбрасываний + сердце этой команды! 70 миллионов в год вполне адекватные деньги! Сергеев до травмы был очень хорош, к плей-офф должен набрать форму и снова стать лидером команды, тоже адекватные деньги в нынешних условиях, хоть как по мне и есть небольшая переплата.
Ответ -=Neytron=-
Иванов один из лучших центров КХЛ, один из лучших по проценту выигранных вбрасываний + сердце этой команды! 70 миллионов в год вполне адекватные деньги! Сергеев до травмы был очень хорош, к плей-офф должен набрать форму и снова стать лидером команды, тоже адекватные деньги в нынешних условиях, хоть как по мне и есть небольшая переплата.
да вы нормально себя чувствуете? за 70 млн. надо не только вбрасывания то выигрывать, надо в сезоне 50+ очей набирать, а Иванов извините 30-35 в лучшем случая. да, он духовитый и универсальный, но это может его цену максимум до 50 млн. довести.
---------------
деньги то не наши, но все эти суперзарплаты игроков прибивают. ему дадут 70, а он на 70 играть не может. так и катятся с горки. чем менеджер думает?
Ответ Checker77
да вы нормально себя чувствуете? за 70 млн. надо не только вбрасывания то выигрывать, надо в сезоне 50+ очей набирать, а Иванов извините 30-35 в лучшем случая. да, он духовитый и универсальный, но это может его цену максимум до 50 млн. довести. --------------- деньги то не наши, но все эти суперзарплаты игроков прибивают. ему дадут 70, а он на 70 играть не может. так и катятся с горки. чем менеджер думает?
Если эта переплата и есть, то она совершенно не значительная по отношению к Иванову.
Можем ещё вместе посмеяться на зарплаты Красковского в 55 миллионов (эпик фэйл) и Алексеева 50, который в состав не всегда попадает!
Я уже не раз говорил, что качественного легионера тяжело привести (финны, шведы, чехи не едут), кого брать? Отпускать железного ТОП-2 центра чемпионский команды, умеющего играть на двух сторонах площадки, незаменимого при игре для спецбригады меньшинства, с процентом выигранных вбрасываний 60+, пожалев на него 10-15 миллионов и везти условного Ретта Гарднера или Коула Кесселса за 50-55 на эту роль... Ну такое себе удовольствие! В плане продления Иванова у меня вопросов нет к менеджменту. Это личное мое мнение, ваше конечно может отличаться.
Отлично. Это душа команды
Откуда деньги на других товарищи?переплата?ну можно было на 40-50.
Ответ Aryska_SU_UFA
Откуда деньги на других товарищи?переплата?ну можно было на 40-50.
Зная Яковлева, мы этим составом ещё 2-3 года будем играть! Практически всех продлили на следующие 1-2 сезона, защита полностью (за исключением Герната, у которого контракт до конца этого сезона) у остальных контакт до конца следующего и до конца сезона 27/28. В нападении вопросы по Берёзкину (если не оживёт то останется в команде), Фрэзу (50 на 50, но надеюсь у Яковлева хватит ума продлить его), Панику (скорее всего уйдет), Полунину (думаю останется 100%), Красковскому (ну в продлении этого парня я не сомневаюсь никогда), ну Саше Волкову и Тесику (тоже думаю останутся оба). Так что в межсезонье практически никаких переходов ждать не стоит (1-2 изменения максимум). Главный вопрос, кто будет во главе паровоза.
Ответ -=Neytron=-
Зная Яковлева, мы этим составом ещё 2-3 года будем играть! Практически всех продлили на следующие 1-2 сезона, защита полностью (за исключением Герната, у которого контракт до конца этого сезона) у остальных контакт до конца следующего и до конца сезона 27/28. В нападении вопросы по Берёзкину (если не оживёт то останется в команде), Фрэзу (50 на 50, но надеюсь у Яковлева хватит ума продлить его), Панику (скорее всего уйдет), Полунину (думаю останется 100%), Красковскому (ну в продлении этого парня я не сомневаюсь никогда), ну Саше Волкову и Тесику (тоже думаю останутся оба). Так что в межсезонье практически никаких переходов ждать не стоит (1-2 изменения максимум). Главный вопрос, кто будет во главе паровоза.
Хотелось бы Красковского отцепить. Не успевает за командой.
Гоша, если читаешь. Ты красавчик
Нормально. Жора энерЖайзер в строю .
Вот только пассажиров некоторых не обменяли на усиление какое нибудь…
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Назаров о КХЛ: «Надо перенимать из НХЛ не только процедуры, но и умение делать шоу, раскручивать лигу. Негатив вокруг СКА и Ларионова никак не увеличивает зрелищность»
26 января, 08:35
Гол Сергеева «Спартаку» на 58-й минуте отменили из-за блокировки вратаря после видеопросмотра. «Локомотив» победил благодаря шайбе Фроуза в овертайме
25 января, 16:41Видео
«Локомотив» переподписал контракты с Сергеевым и Ивановым до 2028 года
22 января, 18:24
Главные новости
НХЛ. «Чикаго» принимает «Коламбус» в единственном матче игрового дня
55 минут назадLive
Ларионов об Олимпиаде: «Без России праздник не совсем полноценный. Без наших ребят хоккей на самом высоком уровне не представляю»
вчера, 22:01
Собрали детские фотографии звезд КХЛ в новом тесте. Многих невозможно узнать
вчера, 22:00Тесты и игры
Ларионов о Голдобине: «Никогда не хочется лишать игрока шанса. Ты ждешь 20, 40 матчей, терпишь, ожидаешь какой-то отдачи, огня. Он проигрывает конкуренцию ребятам, которые хотят больше»
вчера, 21:27
Томас Мюллер: «Хоккей заслуживает восхищения. Он смотрится немного хаотично, не вижу всех рикошетов. Но теперь я лучше понимаю игру. У меня есть абонемент на игры «Ванкувера»
вчера, 20:55
Ларионов о 0:4 от «Спартака»: «СКА не хватило кислорода и бензина. Опытные ребята должны вести команду за собой. Сказал в раздевалке: «Либо будем вместе тонуть, либо вместе выбираться»
вчера, 20:31
Вячеслав Козлов после 2:3 от «Северстали»: «Перестало работать большинство, лидеров не видно, каждый матч кто-то ошибается. Пока у «Динамо» не получается играть все 60 минут»
вчера, 20:22
Четыре российских хоккеиста забросили более 50 шайб за «Вашингтон». Вспомните всех?
вчера, 20:00Тесты и игры
Ларионов о роли Тамбиева в СКА: «Организация игры нападающих. Мы не хотим превращаться в «Адмирал», но его опыт, знания, подход к системе игры хотим использовать»
вчера, 19:58
СКА повторил антирекорд клуба по длительности серии поражений в КХЛ – 6 игр. Команда Ларионова – 8-я на Западе
вчера, 19:42
Ко всем новостям
Последние новости
Жирков о ЦСКА: «Помню, молодые были закомплексованными, а надо с первой тренировки показывать злость и агрессию. Может быть один шанс, им надо пользоваться»
1 минуту назад
Барков о «Спартаке»: «Гутик хорошо влился, забивает. Биро нужно больше брать игру на себя, лезть на ворота, а Коротких – больше бороться за шайбу»
44 минуты назад
Тренер «Сочи» Михайлов о 2:5 с «Шанхаем»: «Мы делали много ошибок. Разницу определяет мастерство»
сегодня, 01:30
Лав о 5:2 с «Сочи»: «Ребята провели работу над ошибками. Понравился фокус на игре и самоотдача хоккеистов. Я очень доволен»
вчера, 21:50
Павел Десятков: «Грэйовак и Юрчо плохо сыграли прошлый матч. Их мастерство не приносит тех дивидендов, которых мы ждем»
вчера, 21:41
Козырев о камбэке с «Динамо»: «Готовили ребят к тяжелому матчу. Получилась командная победа, проявили характер»
вчера, 21:13
Барков-старший о 4:0 со СКА: «В формате «5 на 5» хорошо контролировали ход игры. Дисциплина была на должном уровне, план ребята выполняли»
вчера, 20:59
Боб Хартли: «Главное для «Локомотива» – быть полностью готовыми в плей-офф. Играем каждый матч на победу, 1-е место в таблице было бы бонусом»
вчера, 20:09
Георгиев о 4:0 со СКА: «Спартак» доминировал с самого начала. Мы много играли в большинстве, прижимали их в зоне. Гутик круто бросает»
вчера, 19:53
Вайсфельд о 6 поражениях СКА подряд: «Уверенность теряется, когда проигрываешь матч за матчем, не идет ничего. Нужно переработать, переломить ситуацию»
вчера, 19:30