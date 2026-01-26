  • Спортс
Шарипзянов, Костин и Ткачев из «Торпедо» – игроки недели в КХЛ. Поляков из СКА – лучший новичок

Дамир Шарипзянов, Денис Костин и Владимир Ткачев – игроки недели в КХЛ.

КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим нападающим стал Владимир Ткачев из «Торпедо». Форвард набрал 8 (2+6) очков за 3 матча.

Защитником недели назван Дамир Шарипзянов. У игрока «Авангарда» 4 (2+2) очка за 2 игры при полезности «плюс 5».

Лучшим вратарем стал Денис Костин из «Торпедо». Он отразил 96,7% бросков при коэффициенте надежности 1,00 в 3 матчах.

Новичком недели назван 21-летний форвард СКА Матвей Поляков. На его счету 2 (1+1) очка в 3 матчах FONBET КХЛ.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
