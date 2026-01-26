  • Спортс
Губернатор Брянской области сыграл в хоккей со студентами: «Делаем все, чтобы они могли прийти нам на смену. Чтобы наша страна была еще лучше, богаче, еще более сильной и независимой»

Губернатор Брянской области сыграл в хоккей со студентами.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз принял участие в товарищеском хоккейном матче в честь Дня российского студенчества (25 января).

«Эта игра – символ единения молодежи и старшего поколения.

Мы верим в нашу молодежь, делаем все, чтобы именно они могли прийти на смену нам – руководить областью, районами, предприятиями, чтобы наша страна была еще лучше, богаче, еще более сильной и независимой.

Я поздравляю всех студентов, всю нашу молодежь с этим замечательным праздником! Годы учебы в институте – это самое лучшее, самое интересное время. После школы уже сделан выбор профессии, рядом учатся те, кто станет друзьями на всю жизнь.

С праздником, дорогие студенты! Пусть в вашей жизни вам всегда сопутствуют успех и удача!» – сказал Богомаз.

Источник: телеграм-канал Александра Богомаза
Оказывается сделать Россию сильной и богатой очень просто, не надо заниматься экономикой, жилищными проблемами, доступной медициной и т. д. Просто обязать всех глав регионов постоянно играть в хоккей, и все проблемы решатся сами собой.
Обычно, на смену «вам» приходят ваши дети или родственники.
независимой,от китайцев особенно))
Молодежь - сыновья, дети братьев, другие родственники + парочка способных в профессии, которые будут за всех тащить?
На спортсе мечтаю о такой новости: каждому Россиянину выдали по 450 000 рублей наличкой. И будет 50 недовольных сообщений )))
"Мы ...делаем все, чтобы именно они могли прийти на смену нам".
Если бы не увидел физиономию губернатора на фото, то подумал бы, что это тонкая шутка.
чисто популизм и ничего более.просто надо было что-то в день студента придумать вот и придумали шайбу погонять.и лозунг дурацкий прилепили.а вообще то они правы надо сменить старое поколение которое уже явно заседелось на новое народное.интересно кто-то из молодых такое предложил?))
Эти губеры приезжают покататься для самопиара в любое удобное для себя время, из-за них всё расписание стадиона по звезде идёт
его случайно не укусил один товарищ,с финским гражданством.мысли очень похожи
