Губернатор Брянской области сыграл в хоккей со студентами: «Делаем все, чтобы они могли прийти нам на смену. Чтобы наша страна была еще лучше, богаче, еще более сильной и независимой»

Губернатор Брянской области сыграл в хоккей со студентами.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз принял участие в товарищеском хоккейном матче в честь Дня российского студенчества (25 января).

«Эта игра – символ единения молодежи и старшего поколения.

Мы верим в нашу молодежь, делаем все, чтобы именно они могли прийти на смену нам – руководить областью, районами, предприятиями, чтобы наша страна была еще лучше, богаче, еще более сильной и независимой.

Я поздравляю всех студентов, всю нашу молодежь с этим замечательным праздником! Годы учебы в институте – это самое лучшее, самое интересное время. После школы уже сделан выбор профессии, рядом учатся те, кто станет друзьями на всю жизнь.

С праздником, дорогие студенты! Пусть в вашей жизни вам всегда сопутствуют успех и удача!» – сказал Богомаз.

