Нюландер показал средний палец в камеру, попав в трансляцию матча «Торонто» и «Колорадо». Не игравший из-за травмы форвард извинился, НХЛ изучает инцидент
Форвард «Торонто» Вильям Нюландер пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (1:4) из-за травмы, но отличился другим образом.
Когда по ходу третьего периода (при счете 0:3) в кадр трансляции попала ложа, в которой сидели травмированные игроки «Лифс», швед заметил это и показал средний палец в камеру.
Скриншоты этого момента быстро распространились по соцсетям. Вскоре после игры Нюландер опубликовал пост с извинениями.
«Не испытываю к болельщикам «Лифс» ничего, кроме любви. Извините за сегодняшний момент раздражения! Не хотел никого обидеть. С нетерпением жду возвращения на лед, а не на трибуну», – написал Нюландер.
При этом НХЛ в данный момент изучает этот инцидент. Отмечается, что Нюландер может быть оштрафован за неподобающее поведение.
В текущем сезоне у 29-летнего игрока 48 (17+31) очков в 44 играх. Он является лучшим бомбардиром «Торонто».
Нюландер ли это был? Показывал ли он палец? Был ли этот палец средним? Что он вкладывал в этот жест? Не судорога ли это?
Какая низкая культура общения в Онтарио.