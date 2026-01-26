Нюландер показал средний палец в камеру, попав в трансляцию матча «Торонто» и «Колорадо». Не игравший из-за травмы форвард извинился, НХЛ изучает инцидент

Вильям Нюландер показал средний палец в камеру во время трансляции матча.

Форвард «Торонто » Вильям Нюландер пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо » (1:4) из-за травмы, но отличился другим образом.

Когда по ходу третьего периода (при счете 0:3) в кадр трансляции попала ложа, в которой сидели травмированные игроки «Лифс», швед заметил это и показал средний палец в камеру.

Скриншоты этого момента быстро распространились по соцсетям. Вскоре после игры Нюландер опубликовал пост с извинениями.

«Не испытываю к болельщикам «Лифс» ничего, кроме любви. Извините за сегодняшний момент раздражения! Не хотел никого обидеть. С нетерпением жду возвращения на лед, а не на трибуну», – написал Нюландер.

При этом НХЛ в данный момент изучает этот инцидент. Отмечается, что Нюландер может быть оштрафован за неподобающее поведение.

В текущем сезоне у 29-летнего игрока 48 (17+31) очков в 44 играх. Он является лучшим бомбардиром «Торонто».