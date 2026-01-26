  • Спортс
  Назаров о КХЛ: «Надо перенимать из НХЛ не только процедуры, но и умение делать шоу, раскручивать лигу. Негатив вокруг СКА и Ларионова никак не увеличивает зрелищность»
Назаров о КХЛ: «Надо перенимать из НХЛ не только процедуры, но и умение делать шоу, раскручивать лигу. Негатив вокруг СКА и Ларионова никак не увеличивает зрелищность»

Андрей Назаров считает, что КХЛ нужно брать от НХЛ умение делать шоу.

Бывший тренер клубов НХЛ Андрей Назаров подвел итоги дедлайна КХЛ и призвал лигу быть более зрелищной. 

«В КХЛ закрылось трансферное окно, а сам дедлайн, на мой взгляд, получился ярким и событийным – мы увидели много интересных обменов и сделок. Менеджеры серьёзно поработали, некоторые хоккеисты получили шансы на перезагрузку, команды усилили свои составы, а кто-то уже работает на перспективу. У каждого свой путь.

Вообще же такие хоккейные термины, как «дедлайн», «плей-офф», «свободный агент», «тафгай» или «драфт», пришли к нам из Северной Америки. Тенденцию по уменьшению размера площадок мы тоже переняли оттуда. И все бы хорошо, но ключевому, чему нужно уделять внимание, к зрелищности, есть определенные вопросы.

Например, единственный матч вчерашнего дня с топ-вывеской «Спартак» – «Локомотив» почему-то не показали по главному федеральному спортивному каналу. Но это не проблема канала, за это нужно бороться. Значит, мы не такие зрелищные. Кроме того, меня удивила отмена чистого гола ярославцев в концовке третьего периода. Такие голы нужно засчитывать.

В НХЛ делают все, чтобы найти причину для хорошего гола, а у нас ищут причины, чтобы его отменить. А ведь именно голы, яркие атаки и силовые приемы привлекают зрителей на трибуны и увеличивают телевизионные рейтинги, напрямую влияя на зрелищность.

Да и большую часть дедлайна у нас обсуждали и продолжают обсуждать, уволят ли моего давнего друга Игоря Ларионова из СКА или не уволят, но этот негатив никак не увеличивает зрелищность, ведь других тем для обсуждения хватает с лихвой.

КХЛ уже является лучшей лигой в Европе, однако нужно двигаться дальше и перенимать из НХЛ не только технические моменты и процедуры, но и умение делать шоу, раскручивать, развивать лигу, трактовать спорные эпизоды в пользу атакующих команд. И тогда ни у кого не возникнет вопрос – ставить ли хоккейную топ-игру в главную сетку телевещания или не ставить», – сказал Назаров. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
24 комментария
Что то нормально выступил... без лозунгов и популизма

Про лучшую лигу континента... так и быть простительно
Ответ srs
Что то нормально выступил... без лозунгов и популизма Про лучшую лигу континента... так и быть простительно
согласен полностью
А ведь ,когда начинался КХЛ я так верил в эту затею. В итоге с каждым годом все хуже и хуже. Перестал матчи даже смотреть,только счет узнаю и закрываю сайт
Ответ фаил маил
А ведь ,когда начинался КХЛ я так верил в эту затею. В итоге с каждым годом все хуже и хуже. Перестал матчи даже смотреть,только счет узнаю и закрываю сайт
Игры стали интересней. Но лига не хочет делать следующий шаг. Заняться дырами в регламенте.
Ответ фаил маил
А ведь ,когда начинался КХЛ я так верил в эту затею. В итоге с каждым годом все хуже и хуже. Перестал матчи даже смотреть,только счет узнаю и закрываю сайт
А что именно не так?
В КХЛ и так одно шоу, без всякой интриги выхода в плей-офф и с каждым годом падающим уровнем хоккея . А голов в НХЛ отменяют не меньше
Ответ Маша Шукшина
В КХЛ и так одно шоу, без всякой интриги выхода в плей-офф и с каждым годом падающим уровнем хоккея . А голов в НХЛ отменяют не меньше
Пол сезона Шанхай создавал интригу на Западе, по крайней мере заставив армейских и спартаковских болельщиков понервничать.
На Востоке только пару недель назад СЮ, Трактор и Нефть с Авто оторвались от 9 места
Ответ Маша Шукшина
В КХЛ и так одно шоу, без всякой интриги выхода в плей-офф и с каждым годом падающим уровнем хоккея . А голов в НХЛ отменяют не меньше
Если лично Вы не видите интриги , то это не значит что ее нет, возьмите запад, разве не удивительно и не интригующе лидерство Северстали, разве нет интриги в игре Торпедо, разве Вам уже ясно кто все таки займет первое место конференции, а в нижней части таблицы конференции интриг еще больше, или какие Вы имеете в виду интриги.
Наверное матч смотрит на рейтинги, когда решает что показывать. Видимо футбол Ла Лига интересне регулярного матча КХЛ, что не удивительно для меня
Ответ LIONHEART.
Наверное матч смотрит на рейтинги, когда решает что показывать. Видимо футбол Ла Лига интересне регулярного матча КХЛ, что не удивительно для меня
Наверное дело в КиноПоиске, матч ТВ не может все матчи показывать, ограничения есть
Ответ MadJack
Наверное дело в КиноПоиске, матч ТВ не может все матчи показывать, ограничения есть
Может. Не знаю таких подробностей
Начинает потихоньку разлизывать засохшее местечко, у одного финского еврея.
Если бы он смотрел НХЛ, то видел бы, что такие голы отменяют на регулярной основе. Можно винить правило, но не судей.
Уже было шоу с тафгаями вместо игроков, хватит, пусть играют как могут
А был ли чистый гол ярославцев настолько чистым, чтобы его можно было засчитывать? В НХЛ, которая делают все, чтобы найти причину для хорошего гола, такие голы отменяются регулярно))))
Ответ viktorpavlov70
А был ли чистый гол ярославцев настолько чистым, чтобы его можно было засчитывать? В НХЛ, которая делают все, чтобы найти причину для хорошего гола, такие голы отменяются регулярно))))
Ты бредишь. В НХЛ засчитывают голы, когда шайбу с вратарем в ворота вносят. И уж тем более засчитывают те, которые забиты игроком, ннаходящимся за пределами зоны вратаря. Так что врать не надо.
Ответ Выдр
Ты бредишь. В НХЛ засчитывают голы, когда шайбу с вратарем в ворота вносят. И уж тем более засчитывают те, которые забиты игроком, ннаходящимся за пределами зоны вратаря. Так что врать не надо.
У нас тоже засчитывают, если вратаря в ворота вносят через шайбу. А за воздействие во время броска на амуницию вратаря, находящегося во вратарской в НХЛ шайбы отменяют только в путь.
