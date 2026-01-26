Меркулов набрал 1+1 в матче АХЛ с «Торонто Марлис» и стал 3-й звездой. У него 30 очков в 37 играх за фарм «Бостона» в сезоне

Георгий Меркулов набрал 1+1 в матче АХЛ с «Торонто Марлис».

Форвард «Провиденса » Георгий Меркулов забросил шайбу и сделал ассист в овертайме в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Торонто Марлис » (4:3 ОТ).

25-летний нападающий был признан третьей звездой встречи. В текущем сезоне на его счету 30 (14+16) очков в 37 играх за фарм «Бостона» при полезности «+8».

В его активе также 1 матч в НХЛ за «Бостон».

Отметим, что ворота «Марлис» сегодня защищал Артур Ахтямов, отразивший 34 из 38 бросков. У него 15 побед и 10 поражений в 25 играх в сезоне (89,9% сэйвов, коэффициент надежности 2,99).