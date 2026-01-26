  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев о СКА: «Налицо признаки кризиса всей системы. Ее куратору Захаркину, наверное, сказать нечего. Остается искать мнимые недостатки в работе Тихонова, что объединяет его с Ларионовым»
19

Плющев о СКА: «Налицо признаки кризиса всей системы. Ее куратору Захаркину, наверное, сказать нечего. Остается искать мнимые недостатки в работе Тихонова, что объединяет его с Ларионовым»

Владимир Плющев: налицо признаки кризиса всей системы СКА.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает, что в СКА наметился кризис всей клубной системы. 

Команда под руководством Игоря Ларионова проиграла 4 матча подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ и идет на 8-м месте в Западной конференции.

– Вас удивляет, что руководство СКА – в каком-то информационном вакууме, его словно нет?

– Так во всей системе – сложнейшая ситуация. Деградирует СКА, аутсайдером в ВХЛ стал прежний лидер этой лиги – «СКА-Нева», уже не так эффективен, как в былые годы, – «СКА-1946» из МХЛ.

В Санкт-Петербурге налицо – признаки кризиса всей системы. Тому же Игорю Захаркину, который курирует вертикаль, сказать, наверное, просто нечего. Остается разве что сесть на конек Ларионова – и начать вспоминать о мнимых недостатках в работе великого Виктора Тихонова, что обоих Профессоров и объединяет. Хотя на месте Захаркина лучше вспомнить о его опыте примерно похожей работы в Казани, где молодежная «Академия» тоже ушла вниз.

– Ваш прогноз на развитие сезона СКА.

– Знаете, мой прогноз для всей системы СКА вряд ли будет утешительным. Под байки про Боумэна СКА доковыляет до кубковой весны, но вряд ли в ней надолго задержится.

Санкт-Петербургу уже сейчас нужно думать о следующем сезоне. Иначе и его не спасешь, – сказал Плющев. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoМХЛ
logoВХЛ
logoСкотти Боумэн
logoИгорь Захаркин
logoСКА-1946
logoВиктор Тихонов
logoСКА
logoВладимир Плющев
logoИгорь Ларионов
logoКХЛ
logoСКА-ВМФ
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Постойте Но, ведь, в СКА выстроена крепкая система Романом Ротенбергом. Мы многократно о ней слышали. Что же это за система, которая так быстро исчезла)? Что по этому поводу скажешь, Плюшев? Страшно критиковать влиятельного человека, герой ты наш комнатный).
Ответ agentkuper
Постойте Но, ведь, в СКА выстроена крепкая система Романом Ротенбергом. Мы многократно о ней слышали. Что же это за система, которая так быстро исчезла)? Что по этому поводу скажешь, Плюшев? Страшно критиковать влиятельного человека, герой ты наш комнатный).
Такая сильная система что зависит от одного человека. Никогда такого не было и вот опять
Ответ agentkuper
Постойте Но, ведь, в СКА выстроена крепкая система Романом Ротенбергом. Мы многократно о ней слышали. Что же это за система, которая так быстро исчезла)? Что по этому поводу скажешь, Плюшев? Страшно критиковать влиятельного человека, герой ты наш комнатный).
Такая сильная система что зависит от одного человека. Никогда такого не было и вот опять
система у СКА была только баблом все купить, игроков, ослабляя все команды, судей, регламент, ну все!!! ну Бог то видит, беспределу должен быть конец! так и с Зенитом дай Бог будет!!!
Ответ КОТ в кроссах
система у СКА была только баблом все купить, игроков, ослабляя все команды, судей, регламент, ну все!!! ну Бог то видит, беспределу должен быть конец! так и с Зенитом дай Бог будет!!!
... У Вас от этого жизнь наладится?
Ответ Alex_1116633769
... У Вас от этого жизнь наладится?
От этого чуть чуть восторжествует справедливость. А если справедливости будет больше, то лучше будет у всех.
А меня больше всего удивляют не результаты СКА, а то, что Плющев заслуженный тренер России. Понимаю Быков, Знарок, Билялетдинов. Но какие заслуги у Плющева? Сплошное критиканство всего и вся.
Ответ Melnikov1968
А меня больше всего удивляют не результаты СКА, а то, что Плющев заслуженный тренер России. Понимаю Быков, Знарок, Билялетдинов. Но какие заслуги у Плющева? Сплошное критиканство всего и вся.
Брал золото молодёжного ЧМ
Ответ Олег Попов
Брал золото молодёжного ЧМ
Во времена СССР за такое бы заслуженного не дали.
... Как 2,3 поражения появляются подобные эксперты. Где они были ещё пару недель назад?
Ответ Alex_1116633769
... Как 2,3 поражения появляются подобные эксперты. Где они были ещё пару недель назад?
Не 2-3,а уже 4! А будет в ближайший вторник и 5-е, от Локомотива. Так что не тебе,диванный знаток, с настоящим специалистом в понимании хоккея тягаться.
Смотрел недавний матч СКА со Спартаком по Матч ТВ (каким то удивительным образом транслировали хоккей между бесконечными мордобоями), так СКА выглядел значительно интереснее Спартака. Команда из Питера играла в интересный и весьма зрелищный хоккей. По итогу проиграли, но должны были победить. Если и дальше будут демонстрировать такой хоккей, то успех придёт
О, там еще и Захаркин))) СКА специально именно таких собирает?)
Так там ещё и Захоркен чтоли? Ахаххах они обречены 😀😀😀
А ведь когда то Захаркина называли шарлатаном. А он оказался профессором в сравнении с виноделом)
Ответ Dragon10
А ведь когда то Захаркина называли шарлатаном. А он оказался профессором в сравнении с виноделом)
Он и есть шарлатан.
У Ларика мания величия, но не на пустом месте. А Захаркен просто днарь и никто.
А что может сказать главный куратор нашего хоккея РР, интересно?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Карандин о Ларионове: «Постоянные упоминания «детройтов» и забвение темы ЦСКА и сборной СССР. Парад восхвалений Боумэна и ноль теплых слов о Тихонове. Где профессиональная и человеческая мудрость?»
21 января, 17:55
Максим Соколов о «Газпроме» и проблемах СКА: «Фарм на дне ВХЛ, молодежкой никто не занимается, зрители не заполняют трибуны. Виноват в этом не Ларионов, хотя все повесят на него»
11 октября 2025, 07:50
Черкас о СКА: «При Ротенберге был праздник, сейчас как-то непонятно. Ларионов – мировая звезда, великий игрок. Но все стало очень похоже на «Торпедо», те же проблемы»
11 октября 2025, 05:55
Главные новости
НХЛ. «Чикаго» принимает «Коламбус» в единственном матче игрового дня
54 минуты назадLive
Ларионов об Олимпиаде: «Без России праздник не совсем полноценный. Без наших ребят хоккей на самом высоком уровне не представляю»
вчера, 22:01
Собрали детские фотографии звезд КХЛ в новом тесте. Многих невозможно узнать
вчера, 22:00Тесты и игры
Ларионов о Голдобине: «Никогда не хочется лишать игрока шанса. Ты ждешь 20, 40 матчей, терпишь, ожидаешь какой-то отдачи, огня. Он проигрывает конкуренцию ребятам, которые хотят больше»
вчера, 21:27
Томас Мюллер: «Хоккей заслуживает восхищения. Он смотрится немного хаотично, не вижу всех рикошетов. Но теперь я лучше понимаю игру. У меня есть абонемент на игры «Ванкувера»
вчера, 20:55
Ларионов о 0:4 от «Спартака»: «СКА не хватило кислорода и бензина. Опытные ребята должны вести команду за собой. Сказал в раздевалке: «Либо будем вместе тонуть, либо вместе выбираться»
вчера, 20:31
Вячеслав Козлов после 2:3 от «Северстали»: «Перестало работать большинство, лидеров не видно, каждый матч кто-то ошибается. Пока у «Динамо» не получается играть все 60 минут»
вчера, 20:22
Четыре российских хоккеиста забросили более 50 шайб за «Вашингтон». Вспомните всех?
вчера, 20:00Тесты и игры
Ларионов о роли Тамбиева в СКА: «Организация игры нападающих. Мы не хотим превращаться в «Адмирал», но его опыт, знания, подход к системе игры хотим использовать»
вчера, 19:58
СКА повторил антирекорд клуба по длительности серии поражений в КХЛ – 6 игр. Команда Ларионова – 8-я на Западе
вчера, 19:42
Ко всем новостям
Последние новости
Барков о «Спартаке»: «Гутик хорошо влился, забивает. Биро нужно больше брать игру на себя, лезть на ворота, а Коротких – больше бороться за шайбу»
43 минуты назад
Тренер «Сочи» Михайлов о 2:5 с «Шанхаем»: «Мы делали много ошибок. Разницу определяет мастерство»
59 минут назад
Лав о 5:2 с «Сочи»: «Ребята провели работу над ошибками. Понравился фокус на игре и самоотдача хоккеистов. Я очень доволен»
вчера, 21:50
Павел Десятков: «Грэйовак и Юрчо плохо сыграли прошлый матч. Их мастерство не приносит тех дивидендов, которых мы ждем»
вчера, 21:41
Козырев о камбэке с «Динамо»: «Готовили ребят к тяжелому матчу. Получилась командная победа, проявили характер»
вчера, 21:13
Барков-старший о 4:0 со СКА: «В формате «5 на 5» хорошо контролировали ход игры. Дисциплина была на должном уровне, план ребята выполняли»
вчера, 20:59
Боб Хартли: «Главное для «Локомотива» – быть полностью готовыми в плей-офф. Играем каждый матч на победу, 1-е место в таблице было бы бонусом»
вчера, 20:09
Георгиев о 4:0 со СКА: «Спартак» доминировал с самого начала. Мы много играли в большинстве, прижимали их в зоне. Гутик круто бросает»
вчера, 19:53
Вайсфельд о 6 поражениях СКА подряд: «Уверенность теряется, когда проигрываешь матч за матчем, не идет ничего. Нужно переработать, переломить ситуацию»
вчера, 19:30
Агент Овечкина о перерыве на ОИ: «Сначала у Александра будет отдых, потом тренировки»
вчера, 17:55