Плющев о СКА: «Налицо признаки кризиса всей системы. Ее куратору Захаркину, наверное, сказать нечего. Остается искать мнимые недостатки в работе Тихонова, что объединяет его с Ларионовым»

Владимир Плющев: налицо признаки кризиса всей системы СКА.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает, что в СКА наметился кризис всей клубной системы.

Команда под руководством Игоря Ларионова проиграла 4 матча подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ и идет на 8-м месте в Западной конференции.

– Вас удивляет, что руководство СКА – в каком-то информационном вакууме, его словно нет?

– Так во всей системе – сложнейшая ситуация. Деградирует СКА, аутсайдером в ВХЛ стал прежний лидер этой лиги – «СКА-Нева», уже не так эффективен, как в былые годы, – «СКА-1946 » из МХЛ .

В Санкт-Петербурге налицо – признаки кризиса всей системы. Тому же Игорю Захаркину, который курирует вертикаль, сказать, наверное, просто нечего. Остается разве что сесть на конек Ларионова – и начать вспоминать о мнимых недостатках в работе великого Виктора Тихонова , что обоих Профессоров и объединяет. Хотя на месте Захаркина лучше вспомнить о его опыте примерно похожей работы в Казани, где молодежная «Академия» тоже ушла вниз.

– Ваш прогноз на развитие сезона СКА.

– Знаете, мой прогноз для всей системы СКА вряд ли будет утешительным. Под байки про Боумэна СКА доковыляет до кубковой весны, но вряд ли в ней надолго задержится.

Санкт-Петербургу уже сейчас нужно думать о следующем сезоне. Иначе и его не спасешь, – сказал Плющев.