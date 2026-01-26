Бедард набрал 1+3 в 8 матчах после травмы, гол – в пустые ворота. Полезность форварда «Чикаго» на отрезке – «минус 6»
Коннор Бедард остался без очков в матче с «Флоридой», завершив его с «минус 3».
Форвард «Чикаго» Коннор Бедард остался без очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (1:5).
20-летний канадец отметился 3 бросками в створ и завершил игру с полезностью «минус 3». Он провел третью игру подряд без результативных действий.
После травмы, из-за которой нападающий пропустил 12 игр, у него 4 (1+3) очка в 8 матчей при полезности «минус 6». Единственный гол он забил в пустые ворота «Виннипега».
Всего в сезоне у первого номера драфта-2023 48 (20+28) баллов в 39 играх при полезности «+2».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Годы берут свое.
Селебрини пока конкретно круче Бедарда.
