Михеев сделал ассист в матче с «Флоридой». У него 4 очка в 4 последних играх

Илья Михеев сделал ассист в матче с «Флоридой».

Форвард «Чикаго » Илья Михеев отметился результативной передачей при единственной шайбе своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (1:5).

На счету 31-летнего россиянина стало 18 (9+9) очков в 47 играх в текущем сезоне при полезности «минус 1». В последних 4 матчах у него 4 (1+3) балла.

Сегодня Михеев (18:09 – второе время среди форвардов «Блэкхокс», нейтральная полезность) также 1 раз бросил в створ ворот.