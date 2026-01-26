Малкин упал на скамейке «Питтсбурга» в концовке матча с «Ванкувером» после похлопывания по плечу. Мьюз сказал, что с Евгением все в порядке
Евгений Малкин упал на скамейке «Питтсбурга» после победы над «Ванкувером».
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин упал на скамейке команды после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:2).
39-летний россиянин согнулся пополам после похлопывания по плечу. Ранее в этом сезоне нападающий пропустил 15 матчей из-за травмы плеча.
После игры главный тренер «Пингвинс» Дэн Мьюз специально обратился к журналистам и сообщил, что с Малкиным «все в порядке».
Малкин забил в 3-м матче подряд – «Ванкуверу», став 3-й звездой. У него 13+27 в 36 играх
