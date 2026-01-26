  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Малкин упал на скамейке «Питтсбурга» в концовке матча с «Ванкувером» после похлопывания по плечу. Мьюз сказал, что с Евгением все в порядке
Видео
18

Малкин упал на скамейке «Питтсбурга» в концовке матча с «Ванкувером» после похлопывания по плечу. Мьюз сказал, что с Евгением все в порядке

Евгений Малкин упал на скамейке «Питтсбурга» после победы над «Ванкувером».

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин упал на скамейке команды после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:2). 

39-летний россиянин согнулся пополам после похлопывания по плечу. Ранее в этом сезоне нападающий пропустил 15 матчей из-за травмы плеча. 

После игры главный тренер «Пингвинс» Дэн Мьюз специально обратился к журналистам и сообщил, что с Малкиным «все в порядке». 

Малкин забил в 3-м матче подряд – «Ванкуверу», став 3-й звездой. У него 13+27 в 36 играх

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Pittsburgh Hockey Now
logoВанкувер
logoДэн Мьюз
logoЕвгений Малкин
травмы
logoПиттсбург
logoНХЛ
происшествия
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Скиннера ударной волной вообще впечатало в лёд
Непонятная ситуация, но надеюсь, что с Джино всё в порядке! Малкину только здоровья, он и так пропустил по травмам более, чем нужно! Пусть хотя бы оставшуюся часть своей карьеры и я надеюсь в Питтсбурге проведет здоровым и эффективным, так как он умеет на своем максимуме!
что там было, как ты спасся,
каждый лез и приставал...
Ответ baytygan
что там было, как ты спасся, каждый лез и приставал...
Но Евгений только трясся и чинарики стрелял ? )) Без обид, конечно ! Здоровья Жене )
Не понятно, но очеь похоже на проблемы с поясницей или спиной, неловко повернулся и защемило.
Тольк на Сибиэс Джино в статусе дэй2дэй так что видимо не просто так
такое ощущение что у него что-то прихватило.Так бывает когда спину прихватывает аж ноги подкашиваются
Мне вообще показалось, что он подумал, что в него что-то с трибун кинули.
Ответ Hola Hola
Мне вообще показалось, что он подумал, что в него что-то с трибун кинули.
Он же не за Барселону играет
Деда не берегут, пугают, так и до пердечного сриступа недалеко
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Малкин забил в 3-м матче подряд – «Ванкуверу», став 3-й звездой. У него 13+27 в 36 играх
26 января, 02:20Видео
Малкин о травме: «После игры не чувствовал боли, но на следующее утро не мог пошевелить плечом – это просто безумие. Чувствую себя намного лучше последние 3-4 дня»
7 января, 17:49
«Питтсбург» поместил Малкина в список травмированных. Ранее 39-летний форвард не сыграл с «Далласом» из-за травмы верхней части тела
9 декабря 2025, 16:13
Малкин о том, может ли «Питтсбург» выйти в плей-офф: «Конечно. Мы сменили тренеров, стараемся изо всех сил, Кросби играет невероятно. Это хорошая команда»
14 ноября 2025, 14:12
Главные новости
НХЛ. «Чикаго» принимает «Коламбус» в единственном матче игрового дня
53 минуты назадLive
Ларионов об Олимпиаде: «Без России праздник не совсем полноценный. Без наших ребят хоккей на самом высоком уровне не представляю»
вчера, 22:01
Собрали детские фотографии звезд КХЛ в новом тесте. Многих невозможно узнать
вчера, 22:00Тесты и игры
Ларионов о Голдобине: «Никогда не хочется лишать игрока шанса. Ты ждешь 20, 40 матчей, терпишь, ожидаешь какой-то отдачи, огня. Он проигрывает конкуренцию ребятам, которые хотят больше»
вчера, 21:27
Томас Мюллер: «Хоккей заслуживает восхищения. Он смотрится немного хаотично, не вижу всех рикошетов. Но теперь я лучше понимаю игру. У меня есть абонемент на игры «Ванкувера»
вчера, 20:55
Ларионов о 0:4 от «Спартака»: «СКА не хватило кислорода и бензина. Опытные ребята должны вести команду за собой. Сказал в раздевалке: «Либо будем вместе тонуть, либо вместе выбираться»
вчера, 20:31
Вячеслав Козлов после 2:3 от «Северстали»: «Перестало работать большинство, лидеров не видно, каждый матч кто-то ошибается. Пока у «Динамо» не получается играть все 60 минут»
вчера, 20:22
Четыре российских хоккеиста забросили более 50 шайб за «Вашингтон». Вспомните всех?
вчера, 20:00Тесты и игры
Ларионов о роли Тамбиева в СКА: «Организация игры нападающих. Мы не хотим превращаться в «Адмирал», но его опыт, знания, подход к системе игры хотим использовать»
вчера, 19:58
СКА повторил антирекорд клуба по длительности серии поражений в КХЛ – 6 игр. Команда Ларионова – 8-я на Западе
вчера, 19:42
Ко всем новостям
Последние новости
Барков о «Спартаке»: «Гутик хорошо влился, забивает. Биро нужно больше брать игру на себя, лезть на ворота, а Коротких – больше бороться за шайбу»
42 минуты назад
Тренер «Сочи» Михайлов о 2:5 с «Шанхаем»: «Мы делали много ошибок. Разницу определяет мастерство»
58 минут назад
Лав о 5:2 с «Сочи»: «Ребята провели работу над ошибками. Понравился фокус на игре и самоотдача хоккеистов. Я очень доволен»
вчера, 21:50
Павел Десятков: «Грэйовак и Юрчо плохо сыграли прошлый матч. Их мастерство не приносит тех дивидендов, которых мы ждем»
вчера, 21:41
Козырев о камбэке с «Динамо»: «Готовили ребят к тяжелому матчу. Получилась командная победа, проявили характер»
вчера, 21:13
Барков-старший о 4:0 со СКА: «В формате «5 на 5» хорошо контролировали ход игры. Дисциплина была на должном уровне, план ребята выполняли»
вчера, 20:59
Боб Хартли: «Главное для «Локомотива» – быть полностью готовыми в плей-офф. Играем каждый матч на победу, 1-е место в таблице было бы бонусом»
вчера, 20:09
Георгиев о 4:0 со СКА: «Спартак» доминировал с самого начала. Мы много играли в большинстве, прижимали их в зоне. Гутик круто бросает»
вчера, 19:53
Вайсфельд о 6 поражениях СКА подряд: «Уверенность теряется, когда проигрываешь матч за матчем, не идет ничего. Нужно переработать, переломить ситуацию»
вчера, 19:30
Агент Овечкина о перерыве на ОИ: «Сначала у Александра будет отдых, потом тренировки»
вчера, 17:55