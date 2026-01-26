Гридин сделал ассист в матче с «Анахаймом». У 19-летнего форварда «Калгари» 3 очка и «минус 6» в 9 играх в сезоне

Матвей Гридин сделал ассист в матче с «Анахаймом».

Форвард «Калгари» Матвей Гридин сделал результативную передачу в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом » (3:4 ОТ).

На счету 19-летнего россиянина стало 3 (1+2) очка в 9 играх в текущей регулярке при полезности «минус 6» и среднем времени на льду 13:35.

Сегодня Гридин (13:39, «минус 2») также отметился 1 броском в створ и 2 блоками. Статистика потерь и перехватов – 1:1.

В этом сезоне Матвей также выступал в АХЛ за «Калгари Рэнглерс» – 32 игры и 28 (10+18) баллов при полезности «+6».