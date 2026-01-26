Арниел о «Виннипеге» после 1:5 с «Детройтом»: «Позорная игра. Хотели играть в мягкий хоккей, как на пруду – никого не бить. В третьем периоде просто развалились»
Тренер «Виннипега» раскритиковал команду после поражения от «Детройта» (1:5).
Главный тренер «Виннипега» Скотт Арниел раскритиковал команду после поражения от «Детройта» (1:5) в регулярном чемпионате НХЛ.
С 47 очками в 51 игре «Джетс», выигравшие прошлую регулярку, идут на 30-м месте в общей таблице лиги.
«Одна из худших игр за последний месяц. Позорная игра – для всех нас.
Мы хотели играть в мягкий хоккей, как на пруду. Никого не бить, и самим не получать ударов. Примерно так мы играли два периода, а в третьем (0:4 – Спортс) просто развалились.
Мы пытаемся спасти сезон, выходим и играем вот так. Это неприемлемо. Нам были очень нужны эти 2 очка», – сказал Арниел.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportskeeda
