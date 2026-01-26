20-летний форвард «Торпедо» Свищев после дубля в ворота СКА: «Ларионов ко мне хорошо относился. Никакой принципиальности не было»

Форвард «Торпедо» Кирилл Свищев о голах в матче со СКА: принципиальности не было.

Форвард «Торпедо» Кирилл Свищев высказался о своем дубле в ворота СКА в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (6:0).

20-летний игрок открыл счет голам в лиге.

– Очень долгожданный момент. Понял одну вещь: важно, что мне доверяют. Нужно выполнять, что просят. Голы и очки придут как следствие. Я делал работу, она получалась, из этого и вышли голы.

– Теннисный счет получился в матче против СКА, сами играете в него?

– Да, люблю поиграть в теннис, конечно (смеется).

– Ты заиграл в КХЛ при Игоре Ларионове. Была особая мотивация сыграть против его команды?

– Нет, он ко мне хорошо относился. Никакой принципиальности не было.

– Какие жизненные либо игровые качества он тебе дал?

– Некоторые технические аспекты, например, катание, начал больше над ним работать, технические аспекты владения шайбой, - сказал Свищев.

