  • Фридман о том, что «Рейнджерс» хотят получить при обмене Панарина: «Примерно то же, что «Айлендерс» за Нелсона. Там были топ-проспект, пики 1-го и 3-го раунда»
20

Эллиотт Фридман назвал возможную компенсацию за Артемия Панарина.

Инсайдер Эллиотт Фридман высказался о возможной компенсации, которую «Рейнджерс» могут запросить за форварда Артемия Панарина

Ранее стало известно, что клуб из Нью-Йорка не предложит 34-летнему россиянину новый контракт. Соглашение хоккеиста с зарплатой 11,6 млн долларов в год рассчитано до конца этого сезона.

«Вспомните прошлогодний обмен Брока Нелсона из «Айлендерс» в «Колорадо». Компенсация была такой – [топ-проспект] Калум Ричи, выбор в первом раунде драфта и условный выбор в третьем раунде.

В сделке еще участвовали другие игроки (Уильям Дюфур перешел в «Колорадо», Оливер Шилингтон – в «Айлендерс», Спортс), но мы сейчас о ключевых элементах. 

Похоже, что «Рейнджерс» рассчитывают получить за Панарина примерно такую же компенсацию», – сказал Фридман в программе Saturday Headlines.

Панарин интересен «Вашингтону», «Анахайму» и «Лос-Анджелесу» (Эллиотт Фридман)

Похоже, «Рейнджерс» обменяют Панарина. Куда – «Вегас», «Вашингтон» или «Монреаль»?

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportskeeda
20 комментариев
Т.к. у Панары сейчас нет нормального варианта перехода (чтоб взять кубок), я надеюсь он заблокирует всякие левые обмены и Друри летом получит болт, а не проспекта с пиками...
ну я думаю что чем ближе дедлайн, тем ниже будет цена компенсации за Артемия. и я думаю Друри и Панарину надо работать сообща, чтобы этот обмен был максимально выгоден обеим сторонам.
самое выгодное для клуба и игрока, если Друри уйдет раньше Панарина.
Но Айлендерс прошлом году не объявляли о не предлении Брока, и у него запрет на обмен только на 16 команд было,так что поумерте аппетиты 😁
Напомню, что за аренду Патрика Кейна Рейнджерс отдали второй раунд и пару АХЛовцев
И что? Тогда Кейн очень некрасиво поступил, заявив в медиа, что хочет уйти только в Рейнджерс, и тем самым сбил на себя цену. Там и второй раунд Чикаго отдали, просто чтобы те сохранили лицо. По факту Рейнджерс были единственным возможным покупателем, и могли взять Кейна хоть за пачку сигарет. Сейчас же к аукциону допущены, по сути, все команды, претендующие на плей-офф. Абсолютно разные ситуации
а что мешает Панарину поступить так же как Кейн?
Немного ли они хотят особенно учитывая что у них связанны руки, так и ещё команды Панара выбирает
Панарин сам будет выбирать куда ему переходить, и переходить ли вообще. Может он захочет закончить сезон в Рейнджерс и в межсезонье спокойно принять решение где продолжить карьеру. А на хотелки Рейнджерс ему вообще по барабану. С чего он должен переживать за команду, которая не захотела продолжать с ним сотрудничество?
Тут на ситуацию с Панарой можно посмотреть по другому, он не привел команду к Кубку, выписывая ему большую зарплату Рейнджеры на это рассчитывали, и что в итоге?
Друри многое хочет, но получит он как и Коламбус в своё время, от мёртвого осла уши. Панарин был лучшим игроком Рейнджерс все эти годы, и объявление о том, что в услугах Артемия больше не нуждаются, это как плевок в душу. ГМ творит дичь на драфте и обменах, а крайним пытаются сделать Панарина.
Панарину надо просто кинуть менеджеров Рейнджеров и доиграть сезон за клуб, а потом заключать контракт с интересным ему клубом.
Мне кажется, ни один из клубов, куда захотел бы перейти сам Панарин, не отдаст такого уровня набор активов
Это возможно, но только если НЙР удержат половину зп у себя
Нельсона обменяли с контрактом 6м, из которых еще 3м удержали!
Дело в том, что у Колорадо сейчас нет топ-проспектов. За исключением пары игроков, Бриндли и Малинский, остальные либо прошли свой карьерный пик, либо сейчас проводят свои лучшие сезоны. Так что предложить НЙР совсем нечего
