Фридман о том, что «Рейнджерс» хотят получить при обмене Панарина: «Примерно то же, что «Айлендерс» за Нелсона. Там были топ-проспект, пики 1-го и 3-го раунда»
Инсайдер Эллиотт Фридман высказался о возможной компенсации, которую «Рейнджерс» могут запросить за форварда Артемия Панарина.
Ранее стало известно, что клуб из Нью-Йорка не предложит 34-летнему россиянину новый контракт. Соглашение хоккеиста с зарплатой 11,6 млн долларов в год рассчитано до конца этого сезона.
«Вспомните прошлогодний обмен Брока Нелсона из «Айлендерс» в «Колорадо». Компенсация была такой – [топ-проспект] Калум Ричи, выбор в первом раунде драфта и условный выбор в третьем раунде.
В сделке еще участвовали другие игроки (Уильям Дюфур перешел в «Колорадо», Оливер Шилингтон – в «Айлендерс», Спортс), но мы сейчас о ключевых элементах.
Похоже, что «Рейнджерс» рассчитывают получить за Панарина примерно такую же компенсацию», – сказал Фридман в программе Saturday Headlines.
Это возможно, но только если НЙР удержат половину зп у себя
Нельсона обменяли с контрактом 6м, из которых еще 3м удержали!