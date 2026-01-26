Фридман о том, что «Рейнджерс» хотят получить при обмене Панарина: «Примерно то же, что «Айлендерс» за Нелсона. Там были топ-проспект, пики 1-го и 3-го раунда»

Эллиотт Фридман назвал возможную компенсацию за Артемия Панарина.

Инсайдер Эллиотт Фридман высказался о возможной компенсации, которую «Рейнджерс» могут запросить за форварда Артемия Панарина .

Ранее стало известно, что клуб из Нью-Йорка не предложит 34-летнему россиянину новый контракт. Соглашение хоккеиста с зарплатой 11,6 млн долларов в год рассчитано до конца этого сезона.

«Вспомните прошлогодний обмен Брока Нелсона из «Айлендерс» в «Колорадо ». Компенсация была такой – [топ-проспект] Калум Ричи, выбор в первом раунде драфта и условный выбор в третьем раунде.

В сделке еще участвовали другие игроки (Уильям Дюфур перешел в «Колорадо», Оливер Шилингтон – в «Айлендерс », Спортс), но мы сейчас о ключевых элементах.

Похоже, что «Рейнджерс» рассчитывают получить за Панарина примерно такую же компенсацию», – сказал Фридман в программе Saturday Headlines.

