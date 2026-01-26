Плющев о Ларионове в СКА: «Когда слов много, а дел мало, кризис неизбежен. Тренер жаждет приобрести хорошо известных ему игроков – и с ними же начинаются конфликты»

Владимир Плющев о Ларионове в СКА: слов много, дел – мало, кризис неизбежен.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о проблемах СКА.

Команда под руководством Игоря Ларионова проиграла 4 матча подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ и идет на 8-м месте в Западной конференции.

– Еще перед стартом чемпионата вы опасались за сезон СКА. Оказались правы?

– Не совсем. Не ожидал, что сезон Санкт-Петербурга пойдет по нисходящей. У клуба очень мощные кадровые и финансовые возможности, плюс есть хорошая подпитка из команд ВХЛ и МХЛ.

Прогнозировал, что СКА тяжело стартует, но постепенно выйдет на курс середняка. В реальности оказалось хуже – спад продолжается и даже набирает ход.

– Причина – тренерская?

– В первую очередь. У тренера может быть много громких слов, в принципе это не противоречит нашим традициям. Но эти слова нужно подтверждать ежедневной работой – тренировочным процессом, выстраиванием внутреннего климата, философии, стратегии и так далее.

А когда слов много, а дел мало, да они еще и противоречат словам, то кризис неизбежен. Мы его и видим.

– Интересны детали.

– Ну о чем говорить, если тренер жаждет приобрести хорошо ему известных игроков, его пожелания исполняют, приобретают – и тут же начинаются конфликты как раз с этими игроками.

Многое осенью было сказано про Голдобина . Сейчас самый свежий пример – Локтионов. Какой бы «минус» у него ни был, опытный игрок всегда ревниво отреагирует на выволочку в раздевалке , где много молодежи.

Тем более что с самого начала сезона работает и фактор Игоря Ларионова-младшего. На самую ответственную позицию в команде – одного из ведущих центральных – подтягивается хоккеист, который вряд ли полностью соответствует необходимым игровым качествам. И искусственность этого процесса раздевалка, поверьте, видит сразу.

Такие ситуации, как с Голдобиным, Ларионовым или Локтионовым , больно бьют по внутреннему климату, по самочувствию команды. Она сразу видит все тренерские шараханья, всю непоследовательность, – сказал Плющев.