В январе 2026 года в НХЛ состоялись 25 хет-триков – 2-й результат для одного месяца за последние 35 лет
В январе 2026 года в НХЛ состоялись 25 хет-триков .
В рамках сегодняшнего игрового дня в НХЛ состоялись 2 хет-трика.
Форвард «Колорадо» Брок Нелсон забросил 3 шайбы в матче с «Торонто» (4:1), а форвард «Анахайма» Беккетт Сеннеке – в матче с «Калгари» (4:3 ОТ).
Это 24-й и 25-й хет-трики, зафиксированные в лиге в январе – второй результат для одного календарного месяца за последние 35 лет.
Больше хет-триков на этом отрезке было только в марте 1996 года (26), столько же – в марте 2024 года (25).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Сильно уплотнили играми месяц для паузы на олимпиаду, здоровья парням, физически тяжело на дистанции! Лучше бы наверное сезон начали не с середины октября, а с начала, уменьшилась плотность игр бы тогда.
Есть все шансы повторить и превзойти этот результат - даёшь больше шайб и больше хет-триков
Есть все шансы повторить и превзойти этот результат - даёшь больше шайб и больше хет-триков
Есть рекорд) сегодня+2 хет-трика!
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости