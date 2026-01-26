В январе 2026 года в НХЛ состоялись 25 хет-триков – 2-й результат для одного месяца за последние 35 лет

В январе 2026 года в НХЛ состоялись 25 хет-триков .

В рамках сегодняшнего игрового дня в НХЛ состоялись 2 хет-трика.

Форвард «Колорадо » Брок Нелсон забросил 3 шайбы в матче с «Торонто» (4:1), а форвард «Анахайма » Беккетт Сеннеке – в матче с «Калгари» (4:3 ОТ).

Это 24-й и 25-й хет-трики, зафиксированные в лиге в январе – второй результат для одного календарного месяца за последние 35 лет.

Больше хет-триков на этом отрезке было только в марте 1996 года (26), столько же – в марте 2024 года (25).