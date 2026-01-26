Сеннеке и Нелсон с хет-триками, Киндел с дублем – звезды дня в НХЛ

Беккетт Сеннеке, Брок Нелсон и Бенжамин Киндел – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ .

Третья звезда – форвард «Питтсбурга » Бенжамин Киндел с дублем в ворота «Ванкувера». Канадец стал первым новичком «Пингвинс» с 2007 года с 10+ голами за сезон в возрасте 18 лет .

Вторая звезда – форвард «Колорадо » Брок Нелсон с 3 шайбами в ворота «Торонто» (4:1). Хет-трик стал для 34-летнего американца 5-м за карьеру в регулярках и первым в составе «Эвеланш».

Первая звезда – форвард «Анахайма» Беккетт Сеннеке с 3 шайбами в ворота «Калгари» (4:3 ОТ). Хет-трик стал для 19-летнего канадца первым в карьере в лиге. Он лидирует в гонке снайперов среди новичков в этом сезоне (18 шайб в 52 играх).