1

Сеннеке и Нелсон с хет-триками, Киндел с дублем – звезды дня в НХЛ

Беккетт Сеннеке, Брок Нелсон и Бенжамин Киндел – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ

Третья звезда – форвард «Питтсбурга» Бенжамин Киндел с дублем в ворота «Ванкувера». Канадец стал первым новичком «Пингвинс» с 2007 года с 10+ голами за сезон в возрасте 18 лет

Вторая звезда – форвард «Колорадо» Брок Нелсон с 3 шайбами в ворота «Торонто» (4:1). Хет-трик стал для 34-летнего американца 5-м за карьеру в регулярках и первым в составе «Эвеланш». 

Первая звезда – форвард «Анахайма» Беккетт Сеннеке с 3 шайбами в ворота «Калгари» (4:3 ОТ). Хет-трик стал для 19-летнего канадца первым в карьере в лиге. Он лидирует в гонке снайперов среди новичков в этом сезоне (18 шайб в 52 играх). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoБрок Нелсон
logoПиттсбург
logoНХЛ
logoБеккетт Сеннеке
рейтинги
logoАнахайм
logoКолорадо
logoБенжамин Киндел
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
19-летний Сеннеке сделал 1-й хет-трик в НХЛ в матче против «Калгари». Форвард «Анахайма» приблизился к Демидову в гонке бомбардиров среди новичков – 41 очко против 43
26 января, 04:25
Главные новости
НХЛ. «Чикаго» принимает «Коламбус» в единственном матче игрового дня
52 минуты назадLive
Ларионов об Олимпиаде: «Без России праздник не совсем полноценный. Без наших ребят хоккей на самом высоком уровне не представляю»
вчера, 22:01
Собрали детские фотографии звезд КХЛ в новом тесте. Многих невозможно узнать
вчера, 22:00Тесты и игры
Ларионов о Голдобине: «Никогда не хочется лишать игрока шанса. Ты ждешь 20, 40 матчей, терпишь, ожидаешь какой-то отдачи, огня. Он проигрывает конкуренцию ребятам, которые хотят больше»
вчера, 21:27
Томас Мюллер: «Хоккей заслуживает восхищения. Он смотрится немного хаотично, не вижу всех рикошетов. Но теперь я лучше понимаю игру. У меня есть абонемент на игры «Ванкувера»
вчера, 20:55
Ларионов о 0:4 от «Спартака»: «СКА не хватило кислорода и бензина. Опытные ребята должны вести команду за собой. Сказал в раздевалке: «Либо будем вместе тонуть, либо вместе выбираться»
вчера, 20:31
Вячеслав Козлов после 2:3 от «Северстали»: «Перестало работать большинство, лидеров не видно, каждый матч кто-то ошибается. Пока у «Динамо» не получается играть все 60 минут»
вчера, 20:22
Четыре российских хоккеиста забросили более 50 шайб за «Вашингтон». Вспомните всех?
вчера, 20:00Тесты и игры
Ларионов о роли Тамбиева в СКА: «Организация игры нападающих. Мы не хотим превращаться в «Адмирал», но его опыт, знания, подход к системе игры хотим использовать»
вчера, 19:58
СКА повторил антирекорд клуба по длительности серии поражений в КХЛ – 6 игр. Команда Ларионова – 8-я на Западе
вчера, 19:42
Ко всем новостям
Последние новости
Барков о «Спартаке»: «Гутик хорошо влился, забивает. Биро нужно больше брать игру на себя, лезть на ворота, а Коротких – больше бороться за шайбу»
41 минуту назад
Тренер «Сочи» Михайлов о 2:5 с «Шанхаем»: «Мы делали много ошибок. Разницу определяет мастерство»
57 минут назад
Лав о 5:2 с «Сочи»: «Ребята провели работу над ошибками. Понравился фокус на игре и самоотдача хоккеистов. Я очень доволен»
вчера, 21:50
Павел Десятков: «Грэйовак и Юрчо плохо сыграли прошлый матч. Их мастерство не приносит тех дивидендов, которых мы ждем»
вчера, 21:41
Козырев о камбэке с «Динамо»: «Готовили ребят к тяжелому матчу. Получилась командная победа, проявили характер»
вчера, 21:13
Барков-старший о 4:0 со СКА: «В формате «5 на 5» хорошо контролировали ход игры. Дисциплина была на должном уровне, план ребята выполняли»
вчера, 20:59
Боб Хартли: «Главное для «Локомотива» – быть полностью готовыми в плей-офф. Играем каждый матч на победу, 1-е место в таблице было бы бонусом»
вчера, 20:09
Георгиев о 4:0 со СКА: «Спартак» доминировал с самого начала. Мы много играли в большинстве, прижимали их в зоне. Гутик круто бросает»
вчера, 19:53
Вайсфельд о 6 поражениях СКА подряд: «Уверенность теряется, когда проигрываешь матч за матчем, не идет ничего. Нужно переработать, переломить ситуацию»
вчера, 19:30
Агент Овечкина о перерыве на ОИ: «Сначала у Александра будет отдых, потом тренировки»
вчера, 17:55