КХЛ. «Динамо» Минск уступило «Салавату», ЦСКА обыграл «Северсталь», «Торпедо» проиграло «Сибири», «Авангард» победил «Адмирал»
В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.
В FONBET КХЛ «Авангард» победил «Адмирал» (5:2), «Торпедо» проиграло «Сибири» (2:4), «Динамо» Минск уступило «Салавату Юлаеву» (1:2 ОТ), ЦСКА обыграл «Северсталь» (4:2).
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
389 комментариев
За 29сек. забить три шайбы на последней минуте? - Очевидное-невероятное от "Сибири". 👍
Молодцом Салават, порадовали игрой и победой!
Сибирь с красивой победой.Молодцы.
Салават с победой!
За Салават Юлаев! За красивую игру! И без травм!
Вот такой Салават, нам болелам по душе! Огонь игра!
У Динамо спад. Очень медленный был. Повезло что очко взяли.
Уфа с победой!
С победой Юлаевцы👏👏👏
Порадовал Салават спасибо Юлаевцы
Уфа вы красавчики!!! 💚💪
