  • КХЛ. «Динамо» Минск уступило «Салавату», ЦСКА обыграл «Северсталь», «Торпедо» проиграло «Сибири», «Авангард» победил «Адмирал»
394

КХЛ. «Динамо» Минск уступило «Салавату», ЦСКА обыграл «Северсталь», «Торпедо» проиграло «Сибири», «Авангард» победил «Адмирал»

В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.

В FONBET КХЛ «Авангард» победил «Адмирал» (5:2), «Торпедо» проиграло «Сибири» (2:4), «Динамо» Минск уступило «Салавату Юлаеву» (1:2 ОТ), ЦСКА обыграл «Северсталь» (4:2).

FONBET КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Fonbet Чемпионата КХЛ

Статистика Fonbet Чемпионата КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
389 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
За 29сек. забить три шайбы на последней минуте? - Очевидное-невероятное от "Сибири". 👍
Молодцом Салават, порадовали игрой и победой!
Сибирь с красивой победой.Молодцы.
Салават с победой!
За Салават Юлаев! За красивую игру! И без травм!
Вот такой Салават, нам болелам по душе! Огонь игра!
Ответ Сергей_1116899375
Вот такой Салават, нам болелам по душе! Огонь игра!
У Динамо спад. Очень медленный был. Повезло что очко взяли.
С победой Юлаевцы👏👏👏
Порадовал Салават спасибо Юлаевцы
Уфа вы красавчики!!! 💚💪
