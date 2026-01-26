Холлидей – 1-й новичок «Оттавы» с 2021 года с 3 очками за матч. Форвард набрал 2+1 в игре с «Вегасом»
Стефен Холлидей – 1-й новичок «Оттавы» с 2021 года с 3 очками за матч.
Форвард «Оттавы» Стефен Холлидей сделал дубль и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (7:1) и был признан второй звездой встечи.
В текущем сезоне на счету 23-летнего американца стало 10 (3+7) очков в 21 игре.
Холлидей стал первым с 2021 года новичком «Сенаторс» с 3 очками за игру. В прошлый раз такое достижение в актив записал форвард Тим Штюцле.
Стефен был выбран «Сенаторс» в 4-м раунде драфта НХЛ-2022 под общим 104-м номером. До текущего сезона он в лиге не играл. В нынешнем сезоне АХЛ у него 22 матча за «Бельвиль» и 26 (2+24) очков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
