Холлидей – 1-й новичок «Оттавы» с 2021 года с 3 очками за матч. Форвард набрал 2+1 в игре с «Вегасом»

Стефен Холлидей – 1-й новичок «Оттавы» с 2021 года с 3 очками за матч.

Форвард «Оттавы» Стефен Холлидей сделал дубль и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом » (7:1) и был признан второй звездой встечи.

В текущем сезоне на счету 23-летнего американца стало 10 (3+7) очков в 21 игре.

Холлидей стал первым с 2021 года новичком «Сенаторс» с 3 очками за игру. В прошлый раз такое достижение в актив записал форвард Тим Штюцле .

Стефен был выбран «Сенаторс» в 4-м раунде драфта НХЛ-2022 под общим 104-м номером. До текущего сезона он в лиге не играл. В нынешнем сезоне АХЛ у него 22 матча за «Бельвиль» и 26 (2+24) очков.