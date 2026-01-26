Маккиннон достиг отметки 50 ассистов в 5-м сезоне подряд. Он 3-й действующий игрок НХЛ с такой серией и 3-й в истории «Колорадо» и «Квебека»

Нэтан Маккиннон достиг отметки 50 ассистов в 5-м сезоне подряд.

Форвард «Колорадо » Нэтан Маккиннон сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (4:1).

На счету 30-летнего канадца стало 88 (38+50) очков в 50 играх в сезоне.

Он идет на втором месте в гонке бомбардиров лиги , уступая Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона » (90 баллов в 53 играх, 32+58). При этом у игрока «Эвеланш» есть 3 матча в запасе.

Маккиннон достиг отметки 50 ассистов в регулярке в 8-й раз за карьеру. Он стал третьим игроком в истории, кому удалось это сделать в 5 или более сезонах подряд .

В список также входят Петер Штястны (9 сезонов подряд, 1980/81 – 1988/89) и Джо Сакик (5, 1989/90 – 1993/94, серия прервалась в сокращенном из-за локаута сезоне).

Также Маккиннон стал 3-м действующим игроком с такой серией. Он присоединился к Макдэвиду (10, 2016/17 – 2025/26) и Леону Драйзайтлю («Эдмонтон», 7, 2018/19 – 2024/25, в текущем сезоне – 45 ассистов в 50 играх).