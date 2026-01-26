  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • 19-летний Сеннеке сделал 1-й хет-трик в НХЛ в матче против «Калгари». Форвард «Анахайма» приблизился к Демидову в гонке бомбардиров среди новичков – 41 очко против 43
19-летний Сеннеке сделал 1-й хет-трик в НХЛ в матче против «Калгари». Форвард «Анахайма» приблизился к Демидову в гонке бомбардиров среди новичков – 41 очко против 43

19-летний новичок «Анахайма» Беккетт Сеннеке сделал хет-трик в матче с «Калгари».

Форвард «Анахайма» Беккетт Сеннеке забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (4:3 ОТ). 

Гол 19-летнего канадца в овертайме принес «Дакс» победу, его признали первой звездой встречи. 

Сеннеке (19 лет 362 дня) впервые сделал хет-трик в лиге. Он стал вторым в списке самых молодых его авторов в истории клуба, уступив только Лео Карлссону (2023 год, 18 лет 319 дней). 

В гонке бомбардиров среди новичков Беккетт (41 очко в 52 играх, 18+23) приблизился к лидеру – Ивану Демидову из «Монреаля» (43 в 52, 11+32). 

При этом в гонке снайперов среди новичков Сеннеке вышел на первое место, обогнав форварда «Монреаля» Оливера Капанена (16 шайб в 52 играх). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Колдер ему достанется только если он наберет очков на 15-20 больше Шейфера.
С Демидовым аналогичная ситуация.

Но это не отменяет, что Сеннеке крутой, и сегодня выступил отлично
Ответ Mr.Duck
Колдер ему достанется только если он наберет очков на 15-20 больше Шейфера. С Демидовым аналогичная ситуация. Но это не отменяет, что Сеннеке крутой, и сегодня выступил отлично
Кстати то что они так близко по сезону идут друг к дружке как раз снижает шансы обоих на итоговый Кодер:) Потому что между ними будут голоса распределяться и поэтому не заморачиваясь народ будет выбирать с запасом лучшего заща - Шэфера:)
Поправьте он канадец, а не американец
Ответ Myghty.d
Поправьте он канадец, а не американец
Трамповские штучки.
Шефер уже несколько игр молчит, а вот Сеннекке стал главный креативщик в атаке Уток
