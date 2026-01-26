  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Киндел – первый новичок «Питтсбурга» с 2007 года с 10+ голами за сезон в возрасте 18 лет. В прошлый раз это удалось Джордану Стаалу
4

Киндел – первый новичок «Питтсбурга» с 2007 года с 10+ голами за сезон в возрасте 18 лет. В прошлый раз это удалось Джордану Стаалу

Бенжамин Киндел – 1-й новичок «Питтсбурга» за 9 лет с 10+ голами за сезон.

Форвард «Питтсбурга» Бенжамин Киндел сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:2) и был признан первой звездой. 

На счету 18-летнего канадца стало 22 (10+12) очка в 48 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «минус 10». 

Киндел стал первым за 9 лет новичком «Пингвинс» с 10+ шайбами за сезон. В прошлый раз такое достижение записал в актив Джейк Генцел (16 шайб в 40 играх в сезоне-2016/17). 

При этом Генцелу на тот момент было 22 года. В возрасте 18 лет 10+ голов за «Питтсбург» в прошлый раз забил Джордан Стаал (29 шайб в 81 игре в сезоне-2006/07). 

Напомним, что Киндел был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ-2025 под общим 11-м номером. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
logoПиттсбург
logoВанкувер
logoБенжамин Киндел
logoДжордан Стаал
logoНХЛ
logoДжейк Генцел
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Как же был хорош Стаал в пингвинах.
Второй новичек с драфта-2025 который в 18 лет сходу застолбил себе место в основе, после Шефера, крутой выбор, хотя удивлялись что Дубас его высоко взял под 11 номером, котировался 18м и ниже. Похожая история как с Сеннеке
Дубас сделал классный выбор под 11 номером. Изначально это выглядело совсем не очевидно
Очень хороший результат, видимо в будущем будет одним из лидеров Питтсбурга, если не перейдёт в другой клуб.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Скиннер записал в актив 7 побед в последних 8 матчах за «Питтсбург». У экс-вратаря «Эдмонтона» 93,4% сэйвов и КН 1,63 на отрезке
26 января, 03:45
«Питтсбург» одержал 4 победы в 4 матчах в турне по Западу с общей разницей 19:8. Команда Мьюза идет на 2-м месте в дивизионе
26 января, 03:30
Главные новости
НХЛ. «Чикаго» принимает «Коламбус» в единственном матче игрового дня
52 минуты назадLive
Ларионов об Олимпиаде: «Без России праздник не совсем полноценный. Без наших ребят хоккей на самом высоком уровне не представляю»
вчера, 22:01
Собрали детские фотографии звезд КХЛ в новом тесте. Многих невозможно узнать
вчера, 22:00Тесты и игры
Ларионов о Голдобине: «Никогда не хочется лишать игрока шанса. Ты ждешь 20, 40 матчей, терпишь, ожидаешь какой-то отдачи, огня. Он проигрывает конкуренцию ребятам, которые хотят больше»
вчера, 21:27
Томас Мюллер: «Хоккей заслуживает восхищения. Он смотрится немного хаотично, не вижу всех рикошетов. Но теперь я лучше понимаю игру. У меня есть абонемент на игры «Ванкувера»
вчера, 20:55
Ларионов о 0:4 от «Спартака»: «СКА не хватило кислорода и бензина. Опытные ребята должны вести команду за собой. Сказал в раздевалке: «Либо будем вместе тонуть, либо вместе выбираться»
вчера, 20:31
Вячеслав Козлов после 2:3 от «Северстали»: «Перестало работать большинство, лидеров не видно, каждый матч кто-то ошибается. Пока у «Динамо» не получается играть все 60 минут»
вчера, 20:22
Четыре российских хоккеиста забросили более 50 шайб за «Вашингтон». Вспомните всех?
вчера, 20:00Тесты и игры
Ларионов о роли Тамбиева в СКА: «Организация игры нападающих. Мы не хотим превращаться в «Адмирал», но его опыт, знания, подход к системе игры хотим использовать»
вчера, 19:58
СКА повторил антирекорд клуба по длительности серии поражений в КХЛ – 6 игр. Команда Ларионова – 8-я на Западе
вчера, 19:42
Ко всем новостям
Последние новости
Барков о «Спартаке»: «Гутик хорошо влился, забивает. Биро нужно больше брать игру на себя, лезть на ворота, а Коротких – больше бороться за шайбу»
41 минуту назад
Тренер «Сочи» Михайлов о 2:5 с «Шанхаем»: «Мы делали много ошибок. Разницу определяет мастерство»
57 минут назад
Лав о 5:2 с «Сочи»: «Ребята провели работу над ошибками. Понравился фокус на игре и самоотдача хоккеистов. Я очень доволен»
вчера, 21:50
Павел Десятков: «Грэйовак и Юрчо плохо сыграли прошлый матч. Их мастерство не приносит тех дивидендов, которых мы ждем»
вчера, 21:41
Козырев о камбэке с «Динамо»: «Готовили ребят к тяжелому матчу. Получилась командная победа, проявили характер»
вчера, 21:13
Барков-старший о 4:0 со СКА: «В формате «5 на 5» хорошо контролировали ход игры. Дисциплина была на должном уровне, план ребята выполняли»
вчера, 20:59
Боб Хартли: «Главное для «Локомотива» – быть полностью готовыми в плей-офф. Играем каждый матч на победу, 1-е место в таблице было бы бонусом»
вчера, 20:09
Георгиев о 4:0 со СКА: «Спартак» доминировал с самого начала. Мы много играли в большинстве, прижимали их в зоне. Гутик круто бросает»
вчера, 19:53
Вайсфельд о 6 поражениях СКА подряд: «Уверенность теряется, когда проигрываешь матч за матчем, не идет ничего. Нужно переработать, переломить ситуацию»
вчера, 19:30
Агент Овечкина о перерыве на ОИ: «Сначала у Александра будет отдых, потом тренировки»
вчера, 17:55