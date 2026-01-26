Киндел – первый новичок «Питтсбурга» с 2007 года с 10+ голами за сезон в возрасте 18 лет. В прошлый раз это удалось Джордану Стаалу
Бенжамин Киндел – 1-й новичок «Питтсбурга» за 9 лет с 10+ голами за сезон.
Форвард «Питтсбурга» Бенжамин Киндел сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:2) и был признан первой звездой.
На счету 18-летнего канадца стало 22 (10+12) очка в 48 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «минус 10».
Киндел стал первым за 9 лет новичком «Пингвинс» с 10+ шайбами за сезон. В прошлый раз такое достижение записал в актив Джейк Генцел (16 шайб в 40 играх в сезоне-2016/17).
При этом Генцелу на тот момент было 22 года. В возрасте 18 лет 10+ голов за «Питтсбург» в прошлый раз забил Джордан Стаал (29 шайб в 81 игре в сезоне-2006/07).
Напомним, что Киндел был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ-2025 под общим 11-м номером.
Как же был хорош Стаал в пингвинах.
Второй новичек с драфта-2025 который в 18 лет сходу застолбил себе место в основе, после Шефера, крутой выбор, хотя удивлялись что Дубас его высоко взял под 11 номером, котировался 18м и ниже. Похожая история как с Сеннеке
Дубас сделал классный выбор под 11 номером. Изначально это выглядело совсем не очевидно
Очень хороший результат, видимо в будущем будет одним из лидеров Питтсбурга, если не перейдёт в другой клуб.
