Киндел – первый новичок «Питтсбурга» с 2007 года с 10+ голами за сезон в возрасте 18 лет. В прошлый раз это удалось Джордану Стаалу

Бенжамин Киндел – 1-й новичок «Питтсбурга» за 9 лет с 10+ голами за сезон.

Форвард «Питтсбурга » Бенжамин Киндел сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером » (3:2) и был признан первой звездой.

На счету 18-летнего канадца стало 22 (10+12) очка в 48 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «минус 10».

Киндел стал первым за 9 лет новичком «Пингвинс» с 10+ шайбами за сезон. В прошлый раз такое достижение записал в актив Джейк Генцел (16 шайб в 40 играх в сезоне-2016/17).

При этом Генцелу на тот момент было 22 года. В возрасте 18 лет 10+ голов за «Питтсбург» в прошлый раз забил Джордан Стаал (29 шайб в 81 игре в сезоне-2006/07).

Напомним, что Киндел был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ-2025 под общим 11-м номером.