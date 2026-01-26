Скиннер записал в актив 7 побед в последних 8 матчах за «Питтсбург». У экс-вратаря «Эдмонтона» 93,4% сэйвов и КН 1,63 на отрезке
Стюарт Скиннер записал в актив 7 побед в последних 8 матчах за «Питтсбург».
Вратарь «Питтсбурга» Стюарт Скиннер вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:2).
27-летний канадец отразил 30 из 32 бросков «Кэнакс».
Победа стала для него 7-й в последних 8 играх за «Пингвинс» (93,4% сэйвов и коэффициент надежности 1,63 на отрезке).
Со статистикой вратаря в целом по текущему сезону можно ознакомиться здесь.
Напомним, что он перешел в «Питтсбург» из «Эдмонтона» в декабре в результате обмена. В обратном направлении проследовал вратарь Тристан Джерри.
«Эдмонтон» давно мучился с вратарями
Хотя «Ойлерс» и играли в двух последних финалах Кубка Стэнли, вратари – их вечная проблема.
Для наглядности: за последние десять лет лишь два кипера спасали на суммарный показатель в 10 предотвращенных голов за сезон (GSAE) – Кэм Тэлбот в сезоне-2016/17 (29,0) и Майк Смит в 2020/21 (14,4). На 5 предотвращенных – еще по разу каждый из них плюс Скиннер в регулярке-2022/23. А вот пропускать больше ожидаемого – здесь норма: за тот же десятилетний период 17 голкиперов «Эдмонтона» отличались этим, в том числе 9 вынимали больше пяти лишних голов, а трое из них – даже больше 10. Квинтэссенция – выступление Джека Кэмпбелла-2022/23: 18,3 лишних шайбы за сезон, более 0,5 лишнего гола за матч!
Если говорить конкретно о последних годах, то все трое голкиперов, которых задействовал «Эдмонтон» в прошлом сезоне, ушли в минус. Второй номер, Кэлвин Пикар, наиграл аж на 9,1 лишнего гола. В плей-офф, конечно, таких цифр уже не было, но и о сверхнадежной игре говорить не приходится: Скиннер отыграл в ноль, Пикар пропустил 2,0 гола сверх ожидаемого. Для сравнения: их соперник по финалу Сергей Бобровский спас «Флориду» от 11,9 шайб."
Не благодарите! ;)
Интересно Дубас рад?:)