Скиннер записал в актив 7 побед в последних 8 матчах за «Питтсбург». У экс-вратаря «Эдмонтона» 93,4% сэйвов и КН 1,63 на отрезке

Стюарт Скиннер записал в актив 7 побед в последних 8 матчах за «Питтсбург».

Вратарь «Питтсбурга » Стюарт Скиннер вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером » (3:2).

27-летний канадец отразил 30 из 32 бросков «Кэнакс».

Победа стала для него 7-й в последних 8 играх за «Пингвинс» (93,4% сэйвов и коэффициент надежности 1,63 на отрезке).

Напомним, что он перешел в «Питтсбург» из «Эдмонтона» в декабре в результате обмена . В обратном направлении проследовал вратарь Тристан Джерри.