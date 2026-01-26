  • Спортс
  • Скиннер записал в актив 7 побед в последних 8 матчах за «Питтсбург». У экс-вратаря «Эдмонтона» 93,4% сэйвов и КН 1,63 на отрезке
38

Скиннер записал в актив 7 побед в последних 8 матчах за «Питтсбург». У экс-вратаря «Эдмонтона» 93,4% сэйвов и КН 1,63 на отрезке

Стюарт Скиннер записал в актив 7 побед в последних 8 матчах за «Питтсбург».

Вратарь «Питтсбурга» Стюарт Скиннер вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:2). 

27-летний канадец отразил 30 из 32 бросков «Кэнакс».

Победа стала для него 7-й в последних 8 играх за «Пингвинс» (93,4% сэйвов и коэффициент надежности 1,63 на отрезке). 

Со статистикой вратаря в целом по текущему сезону можно ознакомиться здесь

Напомним, что он перешел в «Питтсбург» из «Эдмонтона» в декабре в результате обмена. В обратном направлении проследовал вратарь Тристан Джерри. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
38 комментариев
Получается в Эдмонтоне проблема была не во вратарях
Насколько помню, там с тренером вратарей какая-то мутная история. Он "блатной" вроде как. При нем все деградируют.
Этот блатной (Шварц) ещё летом ушёл из Эдмонтона
Только откровенный дурак, может считать, что проблема Эдмонтона (2 финала КС, где их никто не ждал и где в плей-офф Скиннер (и даже Пикард!!!) играли совершенно на хорошем уровне, тащили порой и оч добротно защищали раму) - это вратари и конкретно Скиннер... Все забывают, что вообще-то он получал 2,6кк, а бэкап 0,85кк и эта бригада за свои 3,5кк смотрелась офигеть как классно, Скиннер и даже Пикард реально прекрасно играли. А разницу в финансах позволяли потратить на усиление состава. Но все почему-то считают, что Скиннер видимо за 2,6кк должен был играть как Кэри Прайс в лучшие годы и выиграть КС в 1 лицо. Если что даже Бобровский в 1 лицо его не выиграл, там все Пантерз потели как в обороне так и на пятаке, помогая ему, включая системную игру Мориса.
Скажите, если бы условному Скиннеру платили 10+, то он бы и Везины, и КС пачками штамповал? ;)
Недавно было здесь - https://www.sports.ru/hockey/blogs/3370333.html

"...
«Эдмонтон» давно мучился с вратарями
Хотя «Ойлерс» и играли в двух последних финалах Кубка Стэнли, вратари – их вечная проблема.

Для наглядности: за последние десять лет лишь два кипера спасали на суммарный показатель в 10 предотвращенных голов за сезон (GSAE) – Кэм Тэлбот в сезоне-2016/17 (29,0) и Майк Смит в 2020/21 (14,4). На 5 предотвращенных – еще по разу каждый из них плюс Скиннер в регулярке-2022/23. А вот пропускать больше ожидаемого – здесь норма: за тот же десятилетний период 17 голкиперов «Эдмонтона» отличались этим, в том числе 9 вынимали больше пяти лишних голов, а трое из них – даже больше 10. Квинтэссенция – выступление Джека Кэмпбелла-2022/23: 18,3 лишних шайбы за сезон, более 0,5 лишнего гола за матч!

Если говорить конкретно о последних годах, то все трое голкиперов, которых задействовал «Эдмонтон» в прошлом сезоне, ушли в минус. Второй номер, Кэлвин Пикар, наиграл аж на 9,1 лишнего гола. В плей-офф, конечно, таких цифр уже не было, но и о сверхнадежной игре говорить не приходится: Скиннер отыграл в ноль, Пикар пропустил 2,0 гола сверх ожидаемого. Для сравнения: их соперник по финалу Сергей Бобровский спас «Флориду» от 11,9 шайб."

Не благодарите! ;)
Оказывается, не руки из жэ, а место такое в Эдмонтоне :)
Руки из ж у товарищей защитников когда дело касается обороны своих ворот :)
Комментарий скрыт
Питтсбург сделал великолепный обмен!
На этом отрезке из 8 последних игр статистика у Скиннера конечно топовая.
Типичный Скиннер. В Эдмонтоне он всегда в декабре-январе играл как претендент на Везину
Надо было менять в феврале тогда уж ☺️
Вот-вот. Тем более Ингрэма подтянули из фарма. Главная проблема была в Пикаре, который отражал 85% бросков до обмена Скиннера и не давал ему отдохнуть. Ну и плюс та самая тяжёлая выездная серия. Все знали, что Скиннер в начале сезона частенько проваливается. Тем более он за летнее межсезонье изменил свой стиль игры, когда скинул около 8 кг за 2 месяца
Да и Кулак играет вполне надёжно
Видимо проблема Эдмонтона с вратарями, зависит не от самого вратаря....
по моему, менеджменту Ойлерз пора в церковь сходить, может так ситуация с вратарями разрулится
"Старики" удивляют, казалось уже "на дно" нырнули, а нет, хотят в плэйофф
Интересно Дубас рад?:)
Думаю да, можно выходом прикрыть обмен Карлссона )
