«Питтсбург» одержал 4 победы в 4 матчах в турне по Западу с общей разницей 19:8. Команда Мьюза идет на 2-м месте в дивизионе
«Питтсбург» одержал 4 победы подряд с общей разницей 19:8.
«Питтсбург» обыграл «Ванкувер» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа стала для «Пингвинс» 4-й подряд, разница шайб на отрезке – 19:8.
Пенсильванцы завершили турне по Западу со стопроцентным результатом – ранее были обыграны «Сиэтл» (6:3), «Калгари» (4:1) и «Эдмонтон» (6:2).
Команда под руководством Дэна Мьюза набрала 63 очка в 51 матче и идет в зоне плей-офф, занимая 2-е место в Столичном дивизионе.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Без Малкина тут точно не обошлось.
Главные новости
Последние новости