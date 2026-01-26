«Питтсбург» одержал 4 победы в 4 матчах в турне по Западу с общей разницей 19:8. Команда Мьюза идет на 2-м месте в дивизионе

«Питтсбург» одержал 4 победы подряд с общей разницей 19:8.

«Питтсбург » обыграл «Ванкувер » (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победа стала для «Пингвинс» 4-й подряд, разница шайб на отрезке – 19:8.

Пенсильванцы завершили турне по Западу со стопроцентным результатом – ранее были обыграны «Сиэтл» (6:3), «Калгари» (4:1) и «Эдмонтон» (6:2).

Команда под руководством Дэна Мьюза набрала 63 очка в 51 матче и идет в зоне плей-офф, занимая 2-е место в Столичном дивизионе.