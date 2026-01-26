Тарасов отразил 19 из 20 бросков в матче с «Чикаго». Победа – 4-я подряд и 8-я в 17 играх в сезоне
Даниил Тарасов отразил 19 из 20 бросков в матче с «Чикаго».
Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (5:1).
26-летний россиянин отразил 19 из 20 бросков «Блэкхокс».
Победа стала для Тарасова 4-й подряд и 8-й в 17 играх в сезоне (16 – в старте, 90,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,53).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
А Тарасов то более чем оправдывает ожидания!
У него даже статистика лучше чем у Бобровского. Но, то что Сергей основной кипер сомнению не подлежит.....пусть сезон у Бобровского не самый лучший если в плей-офф будет играть, как в последние пару сезонов, то шанс на чашку Флориды будет однозначно( если Барков будет играть, то шансов будет ещё больше)
Хорош
Пока хорошо идёт
