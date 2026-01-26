Тарасов отразил 19 из 20 бросков в матче с «Чикаго». Победа – 4-я подряд и 8-я в 17 играх в сезоне

Даниил Тарасов отразил 19 из 20 бросков в матче с «Чикаго».

Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго » (5:1).

26-летний россиянин отразил 19 из 20 бросков «Блэкхокс».

Победа стала для Тарасова 4-й подряд и 8-й в 17 играх в сезоне (16 – в старте, 90,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,53).