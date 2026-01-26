Чинахов набрал очки в 3-м матче подряд – передача с «Ванкувером». У форварда 8+5 в 42 играх
Чинахов набрал очки в 3-м матче подряд, сделав передачу в игре с «Ванкувером».
Форвард «Питтсбурга» Егор Чинахов сделал голевую передачу Евгению Малкину в матче НХЛ с «Ванкувером» (3:2).
Чинахов продлил результативную серию (2+1) до 3 игр.
Всего в 42 матчах сезона на его счету 13 (8+5) очков. В 13 играх за «пингвинов» после обмена из «Коламбуса» россиянин набрал 7 (5+2) баллов.
Сегодня за 16:33 у Чинахова ни одного броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
