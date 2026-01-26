Малкин забил в 3-м матче подряд – «Ванкуверу», став 3-й звездой. У него 13+27 в 36 играх
Малкин забил в 3-м матче подряд – «Ванкуверу», став 3-й звездой.
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин открыл счет в матче НХЛ с «Ванкувером» (3:2) на 6-й минуте с передачи Егора Чинахова и был признан третьей звездой.
Малкин продлил голевую серию до 3 игр (3+2 на отрезке). Всего в 36 матчах сезона на его счету 40 (13+27) очков.
Сегодня за 16:01 у россиянина 5 бросков в створ ворот, 1 блок-шот, 50% выигранных вбрасываний (1 из 2), полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Хорошо они с Чинаховым сыгрались
Возможно, я утрирую, но, похоже, развод хорошо повлиял на Малкина как на хоккеиста, он в этом сезоне в хорошей форме. Наверняка продлят на год или два
Малкин в этом сезоне реально хорош при полном сезоне шёл бы на 93 очка.
Ну может не на 93 , а то что набрал бы больше 80 очков точно. Главное что до конца сезона, Женя не пропускал матчи из-за травм. Да и очень хочется, что бы он всё таки забил 500-й гол до завершения карьеры (а для этого нужно пару сезонов точно).
В смысле? Он давно 500 забил уже
Без вопросов Малкина молодец!Пингвины идут на плову. 🐧🐧🐧Чиханов тоже вносит свой вклад в игру. Что ещё надо. Стабильсть. 🐧🐧🐧
Евгений Малкин стал первым игроком в истории «Питтсбурга», забросившим шайбы в трех выездных матчах подряд в возрасте 39 лет.
Партнеры Евгения круто сыграли, занесли шайбу на ворота
... главное здоровья Жеке💪
