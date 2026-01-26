Малкин забил в 3-м матче подряд – «Ванкуверу», став 3-й звездой. У него 13+27 в 36 играх

Малкин забил в 3-м матче подряд – «Ванкуверу», став 3-й звездой.

Форвард «Питтсбурга » Евгений Малкин открыл счет в матче НХЛ с «Ванкувером » (3:2) на 6-й минуте с передачи Егора Чинахова и был признан третьей звездой.

Малкин продлил голевую серию до 3 игр (3+2 на отрезке). Всего в 36 матчах сезона на его счету 40 (13+27) очков.

Сегодня за 16:01 у россиянина 5 бросков в створ ворот, 1 блок-шот, 50% выигранных вбрасываний (1 из 2), полезность – «плюс 1».