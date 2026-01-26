Быков о назначении Лава в «Шанхай»: «КХЛ только выиграет. Такие специалисты на слуху, достаточно опытны. Чтобы в НХЛ быть помощником тренера, нужны хорошие компетенции»
Вячеслав Быков оценил назначение Митча Лава тренером «Шанхая».
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков оценил назначение Митча Лава главным тренером «Шанхая». Канадский специалист ранее был помощником в штабе «Вашингтона».
«Такие специалисты на слуху, достаточно квалифицированы и опытны. Чтобы быть помощником тренера в НХЛ, нужно иметь хорошие компетенции. Его умения помогут китайской команде. Учитывая, что в команде много североамериканцев, неплохое назначение.
Надо отдать еще должное руководству «Шанхая», которое ищет таких специалистов и создает условия для их работы. Наша лига от этого только выиграет», – сказал Вячеслав Быков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
