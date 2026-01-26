«Спартак» обменял Тодда в «Ак Барс», получив Биро и Князева
«Спартак» обменял Нэйтана Тодда в «Ак Барс».
«Спартак» обменял 30-летнего канадского нападающего Нэйтана Тодда в «Ак Барс».
Красно-белые взамен получили 25-летнего защитника Артемия Князева и форварда Брэндона Биро.
В текущем Fonbet Чемпионате КХЛ Тодда набрал 36 (13+23) очков в 44 матчах. Он делит с Адамом Ружичкой первое место в списке лучших бомбардиров команды в сезоне.
На счету Князева 4 (1+3) очка и «плюс 5» в 21 матче за «Ак Барс» в нынешнем сезоне. В активе Брэндона Биро 10 (1+9) баллов в 33 встречах.
«Благодарим Нэйтана Тодда за выступления в составе красно-белых и приветствуем в «Спартаке» Артемия Князева и Брэндона Биро – желаем нашим новичкам отличной игры и много побед!» – говорится в заявлении московского клуба.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Спартака»
75 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости
При этом выставить себя посмешищем, отдать один из главных активов за непонятно кого
Спасибо.
Сразу градус дискуссии меняется, не так ли?!