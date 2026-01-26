«Спартак» обменял Тодда в «Ак Барс», получив Биро и Князева

«Спартак» обменял Нэйтана Тодда в «Ак Барс».

«Спартак » обменял 30-летнего канадского нападающего Нэйтана Тодда в «Ак Барс ».

Красно-белые взамен получили 25-летнего защитника Артемия Князева и форварда Брэндона Биро.

В текущем Fonbet Чемпионате КХЛ Тодда набрал 36 (13+23) очков в 44 матчах. Он делит с Адамом Ружичкой первое место в списке лучших бомбардиров команды в сезоне.

На счету Князева 4 (1+3) очка и «плюс 5» в 21 матче за «Ак Барс» в нынешнем сезоне. В активе Брэндона Биро 10 (1+9) баллов в 33 встречах.

«Благодарим Нэйтана Тодда за выступления в составе красно-белых и приветствуем в «Спартаке» Артемия Князева и Брэндона Биро – желаем нашим новичкам отличной игры и много побед!» – говорится в заявлении московского клуба.