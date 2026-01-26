75

«Спартак» обменял Тодда в «Ак Барс», получив Биро и Князева

«Спартак» обменял Нэйтана Тодда в «Ак Барс».

«Спартак» обменял 30-летнего канадского нападающего Нэйтана Тодда в «Ак Барс».

Красно-белые взамен получили 25-летнего защитника Артемия Князева и форварда Брэндона Биро. 

В текущем Fonbet Чемпионате КХЛ Тодда набрал 36 (13+23) очков в 44 матчах. Он делит с Адамом Ружичкой первое место в списке лучших бомбардиров команды в сезоне.

На счету Князева 4 (1+3) очка и «плюс 5» в 21 матче за «Ак Барс» в нынешнем сезоне. В активе Брэндона Биро 10 (1+9) баллов в 33 встречах.  

«Благодарим Нэйтана Тодда за выступления в составе красно-белых и приветствуем в «Спартаке» Артемия Князева и Брэндона Биро – желаем нашим новичкам отличной игры и много побед!» – говорится в заявлении московского клуба. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Спартака»
Этот обмен требует, как минимум, пояснений. Особенно со стороны менеджмента красно-белых.
Ответ viktorpavlov70
Этот обмен требует, как минимум, пояснений. Особенно со стороны менеджмента красно-белых.
Да у них просто нет денег, по бюджету в самом конце таблицы Спартак идёт и не вывез Тодда дальше.
настолько уже все равно... Жамнова жалко, строит команду а в конце концов ему считай плюют в лицо и говорят строй заново... я думаю в любом в другом клубе он уже бы давно был топ тренером
Ответ Савченко Андрей
настолько уже все равно... Жамнова жалко, строит команду а в конце концов ему считай плюют в лицо и говорят строй заново... я думаю в любом в другом клубе он уже бы давно был топ тренером
В той же самой Ладе он бы стал изумрудом, Жамнов тренер строитель, и если ему давать то что он хочет и прислушиваться то будет результат, я уверен если летом Жамнов уйдет и перейдет например в Ладу, то Лада будет как Нефтехимик при Гришине
Ответ Савченко Андрей
настолько уже все равно... Жамнова жалко, строит команду а в конце концов ему считай плюют в лицо и говорят строй заново... я думаю в любом в другом клубе он уже бы давно был топ тренером
Ну не всë вам брать. У Адмирала взяли, в Ак Барс отдали
Зачем это Спартаку?
Ответ wxvnpc5psr
Зачем это Спартаку?
Комментарий скрыт
Ответ LIONHEART.
Комментарий скрыт
Может по деньгам Тодда не тянут дальше и оставшиеся бонусы не хотят выплачивать
Бред . Как будто фигуры на шахматной доске передвигают . Нэйтан Тодд должен быть одним из последних в списках на обмен . Жамнова действительно жалко . Чувствую последний сезон у нас . Барков вот вот займёт его место . Жамнов это смесь профессионализма и порядочности.
Постараюсь больше не смотреть матчи Спартака, просто плюнули на всех
При этом выставить себя посмешищем, отдать один из главных активов за непонятно кого
Спасибо.
Ответ MC_Silva_21
Постараюсь больше не смотреть матчи Спартака, просто плюнули на всех При этом выставить себя посмешищем, отдать один из главных активов за непонятно кого Спасибо.
Зато успели 6 основных игроков Химика слить
Ответ MC_Silva_21
Постараюсь больше не смотреть матчи Спартака, просто плюнули на всех При этом выставить себя посмешищем, отдать один из главных активов за непонятно кого Спасибо.
А если этот главный актив уже сообщил, что не хочет подписывать новый контракт?!
Сразу градус дискуссии меняется, не так ли?!
Когда хотели слить Голдобина фанаты это как то могли оправдать,а сливать Тодда зачем ?)Такое ощущение что руководство Спартака сами себе враги
Позорище просто
Чистейшая победа Казани тут 👉🏼
Натуральный саботаж от руководства, по другому не назвать.
Если до этого мы забирали молодых и перспективных, то этот трансфер явно не в нашу пользу - зачем и с какого, извините, рожна отдавать одного из лидеров незадолго до плей-офф и заново перестраивать только наметившиеся сочетания?? При чем Тодд и был хорош тем, что вписывался в любую тройку и это игрок высочайшего интеллекта хоккейного..взяли и ослабили состав. Мдее..
