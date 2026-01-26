Ничушкин набрал 28-е очко в сезоне – ассист против «Торонто». У форварда «Колорадо» 11+17 и «+4» в 41 матче сезона

Валерий Ничушкин сделал голевой пас в матче против «Торонто».

Нападающий «Колорадо » Валерий Ничушкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто » (4:1).

Сегодня на счету 30-летнего россиянина: 1 ассист, 4 броска в створ ворот, 1 силовой прием и «плюс 1» за 17:04 на льду.

Теперь в активе Ничушкина 28 (11+17) баллов при полезности «плюс 4» в 41 матче нынешней регулярки.