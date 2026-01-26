«Ак Барс» выменял Тодда у «Спартака» на Биро и Князева. У Нэйтана 13+23 в 44 матчах сезона (Дмитрий Ерыкалов)

Нэйтан Тодд перешел в «Ак Барс» из «Спартака».

Как сообщает журналист Дмитрий Ерыкалов, «Ак Барс » выменял канадского форварда Нэйтана Тодда у «Спартака ». Взамен красно-белые получили форварда Брэндона Биро и защитника Артемия Князева .

В текущем Fonbet Чемпионате КХЛ на счету Тодда 36 (13+23) очков в 44 матчах. Он делит с Адамом Ружичкой первое место в списке лучших бомбардиров красно-белых в этой регулярке.

25-летний Князев набрал 4 (1+3) очка и «плюс 5» в 21 матче за «Ак Барс» в нынешнем сезоне. На счету Биро 10 (1+9) баллов в 33 встречах.