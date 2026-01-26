  • Спортс
  • «Ак Барс» выменял Тодда у «Спартака» на Биро и Князева. У Нэйтана 13+23 в 44 матчах сезона (Дмитрий Ерыкалов)
34

«Ак Барс» выменял Тодда у «Спартака» на Биро и Князева. У Нэйтана 13+23 в 44 матчах сезона (Дмитрий Ерыкалов)

Нэйтан Тодд перешел в «Ак Барс» из «Спартака».

Как сообщает журналист Дмитрий Ерыкалов, «Ак Барс» выменял канадского форварда Нэйтана Тодда у «Спартака». Взамен красно-белые получили форварда Брэндона Биро и защитника Артемия Князева

В текущем Fonbet Чемпионате КХЛ на счету Тодда 36 (13+23) очков в 44 матчах. Он делит с Адамом Ружичкой первое место в списке лучших бомбардиров красно-белых в этой регулярке. 

25-летний Князев набрал 4 (1+3) очка и «плюс 5» в 21 матче за «Ак Барс» в нынешнем сезоне. На счету Биро 10 (1+9) баллов в 33 встречах. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Дмитрия Ерыкалова
Спартак совершил обмен под воздействием мошенников?))
Ответ Dimitrakos
Спартак совершил обмен под воздействием мошенников?))
Да. Беляеву звонили. Предлогали двушку в хрушевке, а вышло во как!
Позор руководству
Взяли шлак, зачем? Была необходимость?
Просто бред, слов нету
Я не знаю, что именно курит генеральный менеджер Спартака, но этот обмен крайне невыгоден для клуба из Москвы. В чем смысл менять ведущего игрока на двух игроков запаса? Валиуллин вроде не самый умный, но ему удалось обуть Москву
Ответ Гамзат Рахимов
Я не знаю, что именно курит генеральный менеджер Спартака, но этот обмен крайне невыгоден для клуба из Москвы. В чем смысл менять ведущего игрока на двух игроков запаса? Валиуллин вроде не самый умный, но ему удалось обуть Москву
странный выходит обмен, не думаю что генеральный менеджер Спартак насколько глуп, возможно Тодд не так прост, каким кажется
Ответ Гамзат Рахимов
Я не знаю, что именно курит генеральный менеджер Спартака, но этот обмен крайне невыгоден для клуба из Москвы. В чем смысл менять ведущего игрока на двух игроков запаса? Валиуллин вроде не самый умный, но ему удалось обуть Москву
Слухи говорят о том, что у Тодда контракт на этот сезон, потом закончится. Продлевать не захотел, и чтобы хоть что то получить за него произвели этот обмен. Плюс подписали двух хороших игроков
Князева малость жаль. Но если эта цена за то, чтобы взяли Байро и нормального игрока взамен отдали, то Марат чуть ли не аферу провернул
Ответ FaithDevotion
Князева малость жаль. Но если эта цена за то, чтобы взяли Байро и нормального игрока взамен отдали, то Марат чуть ли не аферу провернул
Жамнов походу сидит и недопонимает зачем
Ответ FaithDevotion
Князева малость жаль. Но если эта цена за то, чтобы взяли Байро и нормального игрока взамен отдали, то Марат чуть ли не аферу провернул
Мне жалко Жамнова, он пытается строить команду и в итоге за 1 минуту оборвали все, дай бог Спартаку не нарваться на Динамо Минск это будет гг
Как фанат АК барса, очень рад такому исходу
Штош. Тут много нюансов. Во-первых, Тодд игрок для Спартака дорогой, и приличная часть его зарплаты зашита в бонусы, которые он не успел набрать. Теперь их платить Ак Барсу.
Во-вторых, в Спартаке он всё же не показывал себя как может, звено под него построить не вышло. В итоге крайняя нестабильность.
В-третьих, нужен был защитник, а Князев всяко усиление этой хромающей на обе ноги линии.
Для Ак Барса обмен кажется однозначно в плюс, а для Спартака... время покажет.
Ответ Proline
Штош. Тут много нюансов. Во-первых, Тодд игрок для Спартака дорогой, и приличная часть его зарплаты зашита в бонусы, которые он не успел набрать. Теперь их платить Ак Барсу. Во-вторых, в Спартаке он всё же не показывал себя как может, звено под него построить не вышло. В итоге крайняя нестабильность. В-третьих, нужен был защитник, а Князев всяко усиление этой хромающей на обе ноги линии. Для Ак Барса обмен кажется однозначно в плюс, а для Спартака... время покажет.
Бонусы были 20 🍋, за 20 очков и 10 🍋 за 45 очков
Так что большую часть он получил.
Какой был смысл отдавать мастера, за не понятно кого, Биро это вообще смехота всей лиги
Нету слов, одни эмоции
Ответ MC_Silva_21
Бонусы были 20 🍋, за 20 очков и 10 🍋 за 45 очков Так что большую часть он получил. Какой был смысл отдавать мастера, за не понятно кого, Биро это вообще смехота всей лиги Нету слов, одни эмоции
Если б этот мастер хоть стабильным был... Октябрь блистал, потом на два месяца пропал. В январе вроде снова заблистал. Как ясно солнышко - то появится, то пропадёт.
Пёс его знает, какая фаза к ПО наступит.
Но соглашусь, что из Казани можно было бы достать что-то более интересное, чем Биро.
Гласное Ружичку ЦСКА не продали)))
Лига говна.
Я хз. Но нет слов, никто хотя бы на полгода не выменял того же Савчука из лады. Дедлайн мрак. А усиления многим нужны были. Какие то скрепные все.
