«Ак Барс» выменял Тодда у «Спартака» на Биро и Князева. У Нэйтана 13+23 в 44 матчах сезона (Дмитрий Ерыкалов)
Нэйтан Тодд перешел в «Ак Барс» из «Спартака».
Как сообщает журналист Дмитрий Ерыкалов, «Ак Барс» выменял канадского форварда Нэйтана Тодда у «Спартака». Взамен красно-белые получили форварда Брэндона Биро и защитника Артемия Князева.
В текущем Fonbet Чемпионате КХЛ на счету Тодда 36 (13+23) очков в 44 матчах. Он делит с Адамом Ружичкой первое место в списке лучших бомбардиров красно-белых в этой регулярке.
25-летний Князев набрал 4 (1+3) очка и «плюс 5» в 21 матче за «Ак Барс» в нынешнем сезоне. На счету Биро 10 (1+9) баллов в 33 встречах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Дмитрия Ерыкалова
Взяли шлак, зачем? Была необходимость?
Просто бред, слов нету
Во-вторых, в Спартаке он всё же не показывал себя как может, звено под него построить не вышло. В итоге крайняя нестабильность.
В-третьих, нужен был защитник, а Князев всяко усиление этой хромающей на обе ноги линии.
Для Ак Барса обмен кажется однозначно в плюс, а для Спартака... время покажет.
Так что большую часть он получил.
Какой был смысл отдавать мастера, за не понятно кого, Биро это вообще смехота всей лиги
Нету слов, одни эмоции
Пёс его знает, какая фаза к ПО наступит.
Но соглашусь, что из Казани можно было бы достать что-то более интересное, чем Биро.
Я хз. Но нет слов, никто хотя бы на полгода не выменял того же Савчука из лады. Дедлайн мрак. А усиления многим нужны были. Какие то скрепные все.