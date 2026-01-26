НХЛ. «Колорадо» победил «Торонто», «Оттава» разгромила «Вегас», «Питтсбург» одолел «Ванкувер», «Флорида» забросила 5 шайб «Чикаго»
В НХЛ проходят очередные матчи регулярного чемпионата.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» уступил «Колорадо» (1:4), «Сиэтл» победил «Нью-Джерси» (4:2), «Оттава» разгромила «Вегас» (7:1), «Питтсбург» одолел «Ванкувер» (3:2), «Флорида» справилась с «Чикаго» (5:1).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
200 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости
1. Кучеров 33(13+20)
2. Маккиннон 26(8+18)
3. Пастрняк 24(7+17)
4. Стоун 23(12+11)
5. Макдэвид 23(9+14)
Форма Никиты впечатляет..
Фридман даже инсайдит, что реален обмен в Сиэтл на Шейна Райта.