  • НХЛ. «Колорадо» победил «Торонто», «Оттава» разгромила «Вегас», «Питтсбург» одолел «Ванкувер», «Флорида» забросила 5 шайб «Чикаго»
НХЛ. «Колорадо» победил «Торонто», «Оттава» разгромила «Вегас», «Питтсбург» одолел «Ванкувер», «Флорида» забросила 5 шайб «Чикаго»

В НХЛ проходят очередные матчи регулярного чемпионата.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» уступил «Колорадо» (1:4), «Сиэтл» победил «Нью-Джерси» (4:2), «Оттава» разгромила «Вегас» (7:1), «Питтсбург» одолел «Ванкувер» (3:2), «Флорида» справилась с «Чикаго» (5:1).

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь НХЛ

Статистика НХЛ

Турнирная таблица НХЛ

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Лучшие бомбардиры за последний месяц:
1. Кучеров 33(13+20)
2. Маккиннон 26(8+18)
3. Пастрняк 24(7+17)
4. Стоун 23(12+11)
5. Макдэвид 23(9+14)
Форма Никиты впечатляет..
Ответ Коршунов-73
Лучшие бомбардиры за последний месяц: 1. Кучеров 33(13+20) 2. Маккиннон 26(8+18) 3. Пастрняк 24(7+17) 4. Стоун 23(12+11) 5. Макдэвид 23(9+14) Форма Никиты впечатляет..
Комментарий скрыт
Ответ Vadim Unknow
Комментарий скрыт
Всю жизнь была интересна статистика, и не мне одному на этом сайте. А ты в чем смысл видишь нахождения здесь?
Торонто Колорадо надо глянуть, матч в раннее время, смотреть ночные матчи я уже не вывожу.
Ответ Ratmir90
Торонто Колорадо надо глянуть, матч в раннее время, смотреть ночные матчи я уже не вывожу.
А впереди ещё плей-офф, надо что-то с этим делать старина, так дело не пойдет - все должны быть в сборе:)
Статистику наверное все увидели, кто сейчас рулит в лиге в возрасте после 35, Кросби с отрывом первый, ну и Малкин хоть и не на первых ролях, но уверенно присутствуют оба пингвина, рановато на пенсию)🐧
Питтов с Победой. В конце было жарко и на тоненького!!!
Ответ VintDV
Питтов с Победой. В конце было жарко и на тоненького!!!
Комментарий скрыт
НЙР начали рассматривать предложения по обмену Лафреньера.
Фридман даже инсайдит, что реален обмен в Сиэтл на Шейна Райта.
Ответ Мандалай
НЙР начали рассматривать предложения по обмену Лафреньера. Фридман даже инсайдит, что реален обмен в Сиэтл на Шейна Райта.
Перезагрузит карьеру обоих
Ответ newyork13
Перезагрузит карьеру обоих
в студии Хабов сегодня о Лафреньере беседы вели...я мельком глянул, не знаю подробностей.
Отбились. С победой!
Пингвинов с победой, Скиннер отстоял волшебно сегодня)
Сан-Хосе и Анахайм должны стать украшением НХЛ в следующую десятилетку
Киндел ещё и в Историю Кувера вошёл- самый молодой игрок, сделавший дубль в гостях у них...
Ну вот. Если не Малкин, то кто..
