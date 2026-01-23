  • Спортс
  • Вячеслав Козлов об 1:2 от «Лады»: «Дисциплина подвела «Динамо», много дешевых удалений нахватали. Пропустили 2 гола, потом тяжело уже отыгрываться»
Вячеслав Козлов об 1:2 от «Лады»: «Дисциплина подвела «Динамо», много дешевых удалений нахватали. Пропустили 2 гола, потом тяжело уже отыгрываться»

Вячеслав Козлов высказался после матча «Динамо» с «Ладой».

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался после матча с «Ладой» (1:2).

– Сегодня подвела нас дисциплина. Много дешевых удалений нахватали. Пропустили два гола, и потом тяжело уже отыгрываться.

И вратарь «Лады» хорошо играл, и оборонялись они хорошо. У нас были моменты – не забили. Поэтому такой результат.

– Вы перешли на игру в три звена, посадили, в частности, Комтуа в запас. Это связано с дисциплиной? И помог ли этот ход?

– Да, это связано с дисциплиной. Два ненужных удаления получил. Перешли на три звена, потому что надо было увеличить темп и сделать кое-какие перестановки, – сказал Козлов.

«Лада» одержала 200-ю победу в КХЛ – 2:1 с «Динамо». Команда Козлова проиграла 8 из 10 последних матчей

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
