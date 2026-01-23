Вячеслав Козлов об 1:2 от «Лады»: «Дисциплина подвела «Динамо», много дешевых удалений нахватали. Пропустили 2 гола, потом тяжело уже отыгрываться»
Вячеслав Козлов высказался после матча «Динамо» с «Ладой».
– Сегодня подвела нас дисциплина. Много дешевых удалений нахватали. Пропустили два гола, и потом тяжело уже отыгрываться.
И вратарь «Лады» хорошо играл, и оборонялись они хорошо. У нас были моменты – не забили. Поэтому такой результат.
– Вы перешли на игру в три звена, посадили, в частности, Комтуа в запас. Это связано с дисциплиной? И помог ли этот ход?
– Да, это связано с дисциплиной. Два ненужных удаления получил. Перешли на три звена, потому что надо было увеличить темп и сделать кое-какие перестановки, – сказал Козлов.
«Лада» одержала 200-ю победу в КХЛ – 2:1 с «Динамо». Команда Козлова проиграла 8 из 10 последних матчей
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
