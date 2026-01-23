«Лада» одержала 200-ю победу в КХЛ – 2:1 с «Динамо». Команда Козлова проиграла 8 из 10 последних матчей
«Лада» одержала 200-ю победу в КХЛ.
«Лада» обыграла московское «Динамо» (2:1) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Эта победа стала для клуба из Тольятти 200-й в КХЛ.
Вратарь «Лады» Александр Трушков сделал 37 сэйвов. Его рекордная сухая серия завершилась на отметке 163 минут и 22 секунд.
Команда тренера Павла Десяткова выиграла 3-й матч подряд и идет на 10-м месте в таблице Запада с 36 очками в 49 играх.
«Динамо» проиграло 8 из 10 последних матчей. Команда тренера Вячеслава Козлова идет 5-й на Западе с 58 баллами в 49 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости