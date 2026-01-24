НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Калгари», «Колорадо» пропустил 7 шайб от «Филадельфии», «Вегас» забил 6 голов «Торонто», «Сан-Хосе» победил «Рейнджерс»

В НХЛ проходят очередные матчи регулярного чемпионата.

«Чикаго » уступил «Тампе » (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ, «Вегас» обыграл «Торонто» (6:3), «Вашингтон » в гостях справился с «Калгари » (3:1), «Колорадо » проиграл «Филадельфии» (3:7), «Сан-Хосе» победил «Рейнджерс» (3:1).

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

