НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Калгари», «Колорадо» пропустил 7 шайб от «Филадельфии», «Вегас» забил 6 голов «Торонто», «Сан-Хосе» победил «Рейнджерс»
В НХЛ проходят очередные матчи регулярного чемпионата.
«Чикаго» уступил «Тампе» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ, «Вегас» обыграл «Торонто» (6:3), «Вашингтон» в гостях справился с «Калгари» (3:1), «Колорадо» проиграл «Филадельфии» (3:7), «Сан-Хосе» победил «Рейнджерс» (3:1).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
