«Лада» обменяла Антипина в «Амур» на 1000 рублей. Защитник набрал 3 очка в 23 матчах сезона КХЛ

«Амур » получил защитника Виктора Антипина из «Лады» в обмен на денежную компенсацию.

Дальневосточники заплатили тысячу рублей за хоккеиста, сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В этом сезоне Антипин набрал 3 (0+3) очка при полезности «плюс 3» в 23 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . Среднее игровое время – 17:31.