«Лада» обменяла Антипина в «Амур» на 1000 рублей. Защитник набрал 3 очка в 23 матчах сезона КХЛ
Виктор Антипин перешел в «Амур» из «Лады».
«Амур» получил защитника Виктора Антипина из «Лады» в обмен на денежную компенсацию.
Дальневосточники заплатили тысячу рублей за хоккеиста, сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
В этом сезоне Антипин набрал 3 (0+3) очка при полезности «плюс 3» в 23 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 17:31.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Амура»
