Плющев о продлении бана России: «Наши чиновники рассчитывают на Путина, вероятно. Сами ничего не умеют, зато сидят тепло. Там управляют хоккейные карлики – Эстония, Латвия, Польша»

Владимир Плющев высказался о продлении отстранения сборных России.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о продлении отстранения сборных команд России от международных турниров.

Ранее ИИХФ продлила отстранение российских сборных от международных соревнований. При этом федерация сообщила, что рассмотрит возвращение сборных России и Беларуси до 18 лет на международные турниры с сезона-2027/28.

«Абсолютно не удивлен таким решением. Там управляют такие хоккейные карлики, как Эстония, Латвия, Польша. Плюс скандинавы им подпевают.

Я думал, что хотя бы юниорам разрешат после рекомендаций МОК, но их же жаба душит. Пена изо рта, в мозгах ничего нет.

Ждать от ИИХФ чего-то было бы наивно, нужно было ждать волевого решения от кого-то, но таких там просто нет.

А то, что наши чиновники сидят и пыжатся от своих прошлых побед, не является секретом. Хотя они находятся в должностях, которые связаны с международной и дипломатической сферами влияния.

У них есть возможность общения со многими людьми в Америке и Канаде. Не знаю, почему у них ничего не работает.

Вероятно, они рассчитывают только на Владимира Владимировича Путина, а сами ничего не умеют. Но зато сидят тепло», – сказал Владимир Плющев.