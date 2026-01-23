«Амур» заплатил 25 млн рублей «Спартаку» в сделке по обмену Коротких («Матч ТВ»)
«Спартак» получил 25 млн рублей от «Амура».
«Амур» заплатил 25 миллионов рублей «Спартаку» вдобавок к Игнату Коротких.
Хабаровчане ранее обменяли Коротких в «Спартак» на Ивана Воробьева и Григория Кузьмина.
По информации «Матч ТВ», красно-белые, помимо хоккеиста, также получили 25 миллионов рублей.
Генменеджер «Амура» о Коротких в «Спартаке»: «Трижды запрашивал обмен вместо того, чтобы работать с удвоенной самоотдачей. У нас не оставалось выбора»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
