Агент Ливо об «Ак Барсе»: «Обмена не будет, не хочется обсуждать слухи. Волков или Валиуллин позвонили бы мне, если бы что-то было»

Агент Джоша Ливо опроверг информацию о переговорах с «Ак Барсом».

Иван Ботев, агент нападающего «Трактора» Джоша Ливо , прокомментировал возможный обмен хоккеиста в «Ак Барс».

Спортс’’ ранее сообщил , что «Ак Барс» отклонил вариант сделки, при которой Ливо перешел бы в казанский клуб в обмен на Дмитрия Яшкина.

«Насчет «Ак Барса» у меня нет информации. Впервые слышу. Лучше узнать об этом у «Трактора » или казанского клуба. Но до нас не доходила такая информация.

Обмена точно не будет, обсуждать слухи не хочется. Я уверен, если бы что‑то было, то Алексей Волков или Марат Валиуллин позвонили бы мне», – сказал Иван Ботев.