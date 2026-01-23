Агент Ливо об «Ак Барсе»: «Обмена не будет, не хочется обсуждать слухи. Волков или Валиуллин позвонили бы мне, если бы что-то было»
Агент Джоша Ливо опроверг информацию о переговорах с «Ак Барсом».
Иван Ботев, агент нападающего «Трактора» Джоша Ливо, прокомментировал возможный обмен хоккеиста в «Ак Барс».
Спортс’’ ранее сообщил, что «Ак Барс» отклонил вариант сделки, при которой Ливо перешел бы в казанский клуб в обмен на Дмитрия Яшкина.
«Насчет «Ак Барса» у меня нет информации. Впервые слышу. Лучше узнать об этом у «Трактора» или казанского клуба. Но до нас не доходила такая информация.
Обмена точно не будет, обсуждать слухи не хочется. Я уверен, если бы что‑то было, то Алексей Волков или Марат Валиуллин позвонили бы мне», – сказал Иван Ботев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
