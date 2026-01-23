Роднина о продлении отстранения России: «В хоккее нас боятся, видимо. Наши ребята в НХЛ – это одно из ярких явлений»

Роднина о продлении отстранения России: в хоккее нас боятся, видимо.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина оценила продление отстранения хоккейных сборных России от межународных турниров.

Ранее ИИХФ продлила отстранение российских сборных от международных соревнований. При этом федерация сообщила, что рассмотрит возвращение сборных России и Беларуси до 18 лет на международные турниры с сезона-2027/28.

– Были предложения допустить юношеские сборные от Международного олимпийского комитета.

Последнее слово всегда остается за международными федерациями. У каждой федерации свои взгляды. Кто‑то прислушивается к мнению МОК, кто‑то – нет. Это зависит от того, кто находится в президиуме этих федераций.

– На ваш взгляд, это неправильно?

– Они просто в аутсайдерах в этом плане. Все‑таки решение о допуске российских и белорусских спортсменов набирает силу.

Аккуратно, не все федерации, но многие начинают с юниорского уровня. Видимо, в хоккее боятся нас.

Если брать выступления наших ребят в НХЛ, то это одно из ярких явлений. Уже не говорю про Александра Овечкина. Остальные ребята тоже подтягиваются и показывают интересные результаты и хорошую игру.

Наверняка, если наши ребята появятся на юниорском чемпионате мира, менеджеры команд будут к ним присматриваться. Тем более нас нигде не видели четыре года, – сказал Ирина Роднина.