Капризов забил 30-й победный гол за «Миннесоту» – 4-е место в истории клуба. У Койву 33 шайбы, Габорик лидирует с 43 голами
Кирилл Капризов забил 30-й победный гол в составе «Миннесоты».
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил победную шайбу в ворота «Детройта» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Это 30-й победный гол для российского форварда за «Уайлд».
Он находится на четвертой позиции по этому показателю, уступая Микко Койву (33), Заку Паризе (39) и Мариану Габорику (43).
Пятым идет нападающий Мэттью Болди, у которого 27 шайб.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
