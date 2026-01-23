Гендиректор «Шанхая»: «Следующий сезон с высокой вероятностью проведем в Петербурге. Матчи в марте в Китае ответят на вопросы – идет подготовка»
Генеральный директор «Шанхай Дрэгонс» Сергей Белых сообщил, что команда может остаться в Санкт-Петербурге еще на один сезон.
В нынешнем чемпионата китайская команда проводит домашние матчи на «СКА-Арене».
– Что с организацией мартовских матчей в Китае?
– Идет подготовка. На следующей неделе будет доведена вся официальная информация.
– На следующий сезон клуб остается в Санкт‑Петербурге?
– Следующий сезон с высокой вероятностью проведем в Петербурге. Мартовские матчи ответят на многие вопросы. Это важный тест для нас со всех точек зрения.
Вы про Китай словно про Магадан спрашиваете! Шанхай входит в тройку лучших городов мира, что я видел. Можно сравнивать с Москвой. Поработать там – большая удача, классный опыт.
Мы сформировали классную аудиторию – это выше ожиданий. Надеемся, что когда случится переезд, эти ребята останутся с нами, а мы дадим больший результат, в том числе в медиа, – сказал Сергей Белых.