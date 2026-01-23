Генменеджер «Амура» о Коротких в «Спартаке»: «Трижды запрашивал обмен вместо того, чтобы работать с удвоенной самоотдачей. У нас не оставалось выбора»

Олег Филимонов: Коротких трижды запрашивал обмен из «Амура».

Генеральный менеджер «Амура » Олег Филимонов прокомментировал обмен нападающего Игната Коротких в «Спартак».

«Амур» получил взамен двух форвардов – Ивана Воробьева и Григория Кузьмина.

«Честно скажу, решение об обмене Коротких было для нас очень непростым. Игнат прошел всю нашу вертикаль, он еще молодой, прогрессирующий игрок. Но, как и многим молодым хоккеистам, при всем уровне их таланта, ему не хватало стабильности.

Игнат – наш воспитанник, и в его развитие клубом было вложено немало времени и ресурсов. Мы на протяжении нескольких лет терпеливо относились к скорости его прогресса.

Но в этом сезоне вместо того, чтобы выгрызать свое место в составе и работать с удвоенной самоотдачей, он трижды по ходу сезона запрашивал обмен. Причем это происходило и в то время, когда главным тренером был Александр Гальченюк, и при Александре Андриевском.

В этой ситуации у нас не оставалось другого выбора, кроме как найти устраивающий нас вариант обмена.

Считаю, что сделка со «Спартаком» отвечает интересам клуба. Мы получили двух молодых, голодных и уже мастеровитых игроков, полностью готовых к выступлению в КХЛ .

Игната Коротких мы благодарим за работу и искренне сожалеем, что наши пути расходятся.

Желаем ему всего наилучшего и продолжаем борьбу за плей-офф с теми ребятами, которые хотят добиться успехов с нашей командой», – сказал Олег Филимонов.